Final Fantasy 16: Release-Update im PS Store lässt aufhorchen

Final Fantasy 16 wurde im letzten Jahr als zeitexklusiver Titel für die PS5 angekündigt, Angaben zum Release-Termin wurden damals noch nicht gemacht und auch aktuell warten wir noch auf eine Ankündigung bezüglich des Erscheinungstermins des Rollenspiels.

Jetzt könnte es immerhin einen klitzekleinen Hinweis darauf geben, dass wir auf Final Fantasy 16 möglicherweise nicht so lange warten müssen wie einige befürchten. Zugegeben, es ist nur ein kleines Indiz, aber immerhin eine Entwicklung, die uns hat aufhorchen lassen.

Was ist passiert? Im amerikanischen PlayStation Store wurde die Angabe des Release-Datums für FF16 von "TBC" ("to be confirmed", dt. muss noch bestätigt werden) auf "Coming Soon" (kommt bald") geändert. Einen Screenshot davon präsentierte unter anderem die Webseite twistedvoxel.

Dafür, dass bislang nichts wirkliches zum Release bekannt war, ist die Statusänderung zumindest ein vorsichtiger Indikator.

Wie bald ist "bald"?

Das ist die entscheidende Frage und auch hier lässt sich nur spekulieren. Denn mit "kommt bald" kann theoretisch jeder Zeitraum gemeint sein, je nach eigener Auslegung. Ausgeschlossen dürfte sein, dass FF16 in den nächsten Monaten erscheint, aber ein Release noch in diesem Jahr erscheint durchaus im Bereich des Möglichen.

Zumal der Titel ja auch schon seit etwa vier Jahren in Entwicklung ist. Deshalb wurde bereits im letzten Jahr gemunkelt, dass Final Fantasy 16 früher erscheinen könnte, als man das vielleicht vermuten könnte.

Dennoch ist natürlich Vorsicht geboten, zumal auch kaum etwas zum Spiel bekannt ist. Im Februar etwa verriet Produzent Naoki Yoshida, dass FF16 ein sehr actionlastiges Spiel werde, sich aber auch an alle Spieler*innen richte, die noch nicht so stark mit Actiontiteln vertraut seinen. Außerdem solle es einen separaten Modus für Storyliebhaber geben. Alle weiteren Infos zum Spiel könnt ihr unserem großen Übersichtsartikel zu Final Fantasy 16 entnehmen.

Was glaubt ihr: Wann erscheint Final Fantasy 16?