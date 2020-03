Weiteres Final Fantasy 7-Remake in 20 Jahren? Entwickler kann es sich vorstellen

Der erste Teil des Final Fantasy 7-Remakes ist noch nicht erschienen und auch über die Fortsetzung ist bislang nur wenig bekannt, da äußert sich Producer Yoshinori Kitase in einem Interview mit der Seite GameSpot bereits über eine mögliche Zukunft des für viele Spieler beliebtesten Ablegers der Rollenspiel-Reihe.

Bekommen wir in ferner Zukunft ein weiteres FF7-Remake?

Was zunächst aus heutiger Sicht womöglich ein klein wenig absurd klingt, wir mit den Worten des Entwicklers verständlich.

"Hätten wir es beim Original belassen, hätte Final Fantasy 7 das Ansehen eines Spiels aus der Vergangenheit behalten, zu dem Spieler keinen Zugang mehr finden. Damit es etwas bleibt, dass Spieler zukünftiger Generationen lieben, müssen wir es weiterhin in der Form aktualisieren, wie wir es jetzt tun. "

Und jetzt fällt von Kitase der entscheidende Satz: So sagt der Entwickler, dass es in 10 bis 20 Jahren ein weiteres Remake geben müsste, damit das Spiel in den Köpfen der Spieler bleibt. Selbst wenn es das einzige sein sollte, was er in seiner Karriere noch macht, so Kitase, dann wäre das für ihn nicht enttäuschend.

Die Frage bleibt, welche Sprünge sowohl in technischer als auch in spielerischer Hinsicht Videospiele in den kommenden zwei Jahrzehnten machen, um ein weiteres Remake zu rechtfertigen. Betrachten wir nämlich das aktuelle Werk von Publisher Square Enix, dann schaut das bereits verdammt gut aus.

Wann kommt Episode 2?

Was wir bislang über die Fortsetzung des 7er-Remakes wissen, ist, dass die Entwicklung direkt nach dem Release im April beginnen soll. Aktuell befindet sich die zweite Episode noch in der sogenannten Pre-Production. Weitere Infos dazu findet ihr in der News von Kollege Tobi.

Das Remake von Final Fantasy 7 erscheint am 10. April zunächst zeitexklusiv für die PlayStation 4.

Könnt ihr euch ein weiteres Remake zu Teil 7 in ferner Zukunft vorstellen?