Forspoken: Neuer Trailer zeigt uns den Übergang von der Moderne in die Fantasy-Welt

Forspoken hat auf dem gestrigen Playstation-Showcase einen neuen Trailer erhalten, der wieder einmal die Ambitionen des Open-World-Spiels von Square Enix und Luminous Productions unterstreicht.



In dem Video sehen wir, wie die Heldin Frey aus ihrer New Yorker Wohnung in das mysteriöse Land Athia gezogen wird, um dort gegen dunkle Kreaturen und Drachen zu kämpfen:

Neben unserer Heldin sind auch die Gegenspielerinnen zu sehen. Die sogenannten Tantas sind "zerstörerische, unehrliche und mächtige Matriarchinnen, die über Athia herrschen. Um sich den unfreundlichen Damen in den Weg stellen zu können, muss sich Frey magische Fähigkeiten aneignen. Begleitet wird sie dabei von dem sprechenden Armreif Cuff.

Autor*innen-Team ist bekannt: Hinter der an Alice im Wunderland erinnernden Story stehen mehrere bekannte Autor*innen. Darunter auch Amy Henning, vor allem bekannt für ihre Arbeit an der Uncharted-Serie. Nach ihrem Aus bei Naughty Dog schrieb Henning gemeinsam mit Todd Stashwick, der ebenfalls zur Crew von Forspoken gehört, an einem Star Wars-Spiel für EA, das jedoch gecancelt wurde. Komplettiert wird das Quartett von Allison Rymer und dem Rogue One: A Star Wars Story-Autoren Gary Whitta

Wann erscheint Forspoken? Der Trailer hat auch einen Release-Zeitraum für uns parat, und Forspoken kommt wohl früher, als von vielen gedacht. Schon im Frühling 2022 ist es soweit, dann erscheint der Titel Konsolen-exklusiv für die Playstation 5.

Die schönste Open-World aller Zeiten?

Mit Forspoken möchte Square Enix alle bisher existierenden Open-Worlds übertreffen - zumindest was die optische Qualität anbelangt. Da momentan noch wenige Publisher alles auf die neue Konsolen-Generation setzt, stehen die Chancen vermutlich gar nicht so schlecht. Die neueste Technologie soll in Kombination mit einem talentierten Team für ein unvergleichliches Erlebnis sorgen.

