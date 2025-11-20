Fortnite: Die nächste Season hat ein Kill Bill-Thema und enthält offenbar eine Szene, die es nie in die Filme geschafft hat

Fortnite bekommt ein Crossover mit Kill Bill.

Aktuell läuft in Fortnite noch die Simpsons-Mini-Season, doch schon jetzt wurde bekannt gegeben, was uns Ende des Monats im neuen Kapitel erwartet. Und das ist vermutlich eines der kuriosesten Crossover bislang, denn es heißt "The Lost Chapter: Yuki's Revenge" und basiert auf den von Quentin Tarantino Anfang der 2000er gedrehten beiden Kill Bill-Filmen.

Das gab unter anderem der offizielle Fortnite-Kanal bekannt. Die Season startet am 30. November und enthält allem Anschein nach eine Szene/Sequenz, die es nie in die beiden Filme geschafft hat.

Yuki wollte Rache – tauchte aber nie in den Filmen auf

Die im Titel referenzierte Yuki taucht nämlich nicht in den Filmen auf. Es handelt sich um die Schwester von Gogo, die von Hauptcharakter Beatrix "Die Braut" Kiddo (gespielt von Uma Thurman) in Kill Bill 1 in einem extrem blutigen Kampf getötet wird.

Wie Tarantino in diversen Interviews in der Vergangenheit erzählt hatte, war zunächst geplant, Yukis Rachegeschichte in den Film einfließen zu lassen. Letztendlich wurde die Sequenz dann aber aus Pacing-Gründen gestrichen (via gamesradar.com)

Warum gerade jetzt das Crossover mit Kill Bill? Weil im Dezember die "Whole Bloody Affair"-Version von Kill Bill 1 und 2 in die US-Kinos kommt. Dabei handelt handelt es sich um eine zusammengeführte Version beider Filme, die satte 247 Minuten dauern soll – 7 Minuten davon eine komplett neue Anime-Sequenz. Einen deutschen Kino-Termin gibt es bislang nicht.

Ab Ende November könnt ihr euch jedenfalls schon mal einen Vorgeschmack in Fortnite holen. Und bis dahin die Inhalte der Simpsons-Mini-Season zocken.

Für alle, die Kill Bill nicht kennen: Die beiden Filme erzählen die Rachegeschichte von Beatrix Kiddo, die aus einem mehrjährigen Koma erwacht. Dem vorausgegangen war ein Attentat auf Kiddo an ihrem Hochzeitstag – ausgeführt von ihrem ehemaligen Liebhaber Bill und dem Viper-Kommando, in dem Kiddo selbst Teil war.

Nach und nach spürt sie alle Mitglieder des Kommandos und schließlich Bill selbst auf und erledigt sie. Die Filme sind eine Liebeserklärung von Quentin Tarantino an diverse Film-Sub-Genres, darunter Martial Arts-Filme oder Spaghetti-Western.

Was haltet ihr vom Fortnite-Kill Bill-Crossover?