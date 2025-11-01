Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen

Fortnite startet heute in die neue Season und eins der großen Features werden die Sidekicks sein. Ihr könnt so ab sofort Tiere als Partner auf dem Schlachtfeld haben. Diese reagieren auf Situationen wie Kiste öffnen, können dabei aber nicht von anderen Spieler*innen gesehen werden. Über Missionen schaltet ihr neue Outfits für eure Begleiter frei.

Neben einem kostenlosen Sidekick im neuen Battle Pass, könnt ihr diese auch im Shop erwerben:

Lil' Raptor - 1200 V-Bucks

Spike - 1200 V-Bucks

Bonesy - 1200 V-Bucks

Cuddle Team Jr. - 1500 V-Bucks

Doggo Jr. - 1500 V-Bucks

Flopsticks - 1500 V-Bucks

Sidekicks sind nach dem großen Server-Down und Live-Event am 01. November in Fortnite verfügbar.