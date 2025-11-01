Läuft gerade Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen
Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen

1409 Aufrufe

Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen

Sebastian Zeitz
01.11.2025 | 09:48 Uhr

Fortnite startet heute in die neue Season und eins der großen Features werden die Sidekicks sein. Ihr könnt so ab sofort Tiere als Partner auf dem Schlachtfeld haben. Diese reagieren auf Situationen wie Kiste öffnen, können dabei aber nicht von anderen Spieler*innen gesehen werden. Über Missionen schaltet ihr neue Outfits für eure Begleiter frei.

Neben einem kostenlosen Sidekick im neuen Battle Pass, könnt ihr diese auch im Shop erwerben:

Lil' Raptor - 1200 V-Bucks

Spike - 1200 V-Bucks

Bonesy - 1200 V-Bucks

Cuddle Team Jr. - 1500 V-Bucks

Doggo Jr. - 1500 V-Bucks

Flopsticks - 1500 V-Bucks

Sidekicks sind nach dem großen Server-Down und Live-Event am 01. November in Fortnite verfügbar.
zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Fortnite
Amazon
Fortnite
ab 3,65 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen Video starten   0:42

vor 4 Tagen

Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen
Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map Video starten   1:38

vor 4 Tagen

Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map
In Fortnite Chapter 6 Season 3 werden wir zu neuen Helden und legen uns mit altbekannten Schurken an Video starten   0:51

07.06.2025

In Fortnite Chapter 6 Season 3 werden wir zu neuen Helden und legen uns mit altbekannten Schurken an
Fortnite sagt in Helldivers- und Starship Troopers-Manier fiesen Insekten den Kampf an Video starten   1:41

06.08.2025

Fortnite sagt in Helldivers- und Starship Troopers-Manier fiesen Insekten den Kampf an
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.334 Videos

Zum Kanal
Fortnite

Fortnite

Genre: Shooter

Release: 29.06.2020 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, iOS, Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor Video starten   13:01

vor 5 Tagen

Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor
The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025 Video starten   1   1:13

vor einem Tag

The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025
18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht! Video starten   6     23:40

vor 5 Tagen

18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!
Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen Video starten   0:42

vor 4 Tagen

Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen
Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor Video starten   1     2   1:56

15.09.2025

Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025 Video starten   1   1:13

vor einem Tag

The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025
Trailer zu kommendem Switch-Spiel versprüht jede Menge Zelda: Links Awakening-Vibes Video starten   1:05

vor 2 Tagen

Trailer zu kommendem Switch-Spiel versprüht jede Menge Zelda: Link's Awakening-Vibes
Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map Video starten   1:38

vor 4 Tagen

Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map
Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen Video starten   0:42

vor 4 Tagen

Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen
Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor Video starten   13:01

vor 5 Tagen

Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor
18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht! Video starten   6     23:40

vor 5 Tagen

18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!
Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu! Video starten   1   12:42

vor 6 Tagen

Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!
Battlefield 6 RedSec - Erstes Gameplay zum brandneuen, kostenlosen Battle-Royale-Modus Video starten   1   2:37

vor einer Woche

Battlefield 6 RedSec - Erstes Gameplay zum brandneuen, kostenlosen Battle-Royale-Modus
Neue Diablo-Alternative mit richtig schicker Grafik für PS5 und PC angekündigt Video starten   2     1   1:57

vor einer Woche

Neue Diablo-Alternative mit richtig schicker Grafik für PS5 und PC angekündigt
Halo: Campaign Evolved - Vorschau-Video mit allen Infos zum Remake in Unreal Engine 5 Video starten   5     4   13:53

vor einer Woche

Halo: Campaign Evolved - Vorschau-Video mit allen Infos zum Remake in Unreal Engine 5
Stell dir vor: GTA, aber in komplett abgefahren… - Das steckt hinter Ananta Video starten   3     12:38

vor einer Woche

Stell dir vor: GTA, aber in komplett abgefahren… - Das steckt hinter Ananta
mehr anzeigen