Fortnite Server gehen heute offline: Uhrzeit, Server-Status und Inhalte des Updates 38.10 im Ticker

Für Fortnite steht ein neues Update an, das bedeutet aber auch, dass die Server wieder für eine Weile offline gehen.

Eleen Reinke
11.11.2025 | 06:00 Uhr

Heute gehen die Fortnite-Server wieder für ein paar Stunden offline. Hier erfahrt ihr alles Wichtige.

Es ist mal wieder soweit, für Fortnite steht das nächste Update ins Haus. Das bedeutet natürlich einerseits ein paar neue Inhalte für das Spiel – zuerst einmal gehen die Server aber für eine Weile offline. Wir halten euch hier zum Update und dem Serverstatus auf dem Laufenden.

Dienstag, 11.11.2025

06:00 Uhr

Moin moin, ihr Lieben! Ein paar Stunden bleiben uns noch, ehe die Fortnite-Server planmäßig offline gehen. Wir gönnen uns erstmal noch ein Käffchen, während ihr noch ein paar Runden zocken könnt. In den nächsten Stunden begleiten wir das Update hier und informieren euch, ab wann ihr wieder weiterspielen könnt.

Fortnite v38.10: Das sind die voraussichtlichen Zeiten für den Serverdown

  • Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Dienstag, den 11. November 2025
  • Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? ab 10 Uhr morgens
  • Abschaltung des Matchmakings: Das Matchmaking wird eine halbe Stunde vorher abgeschaltet, also gegen 9:30 Uhr

Wann gehen die Fortnite-Server wieder live? Eine konkrete Zeitangabe für den Serverdown von Seiten Epic Games gibt es nicht. In der Regel sind die Server bei kleineren Updates aber für rund zwei bis drei Stunden offline, ihr solltet also vermutlich gegen die Mittagszeit wieder zocken können.

Video starten 1:38 Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map

Das erwartet euch wohl in Fortnite-Update v38.10

Der offizielle X/Twitter-Account zu Fortnite hat bereits einen Teaser zum kommenden Update abgesetzt, der einige der Inhalte verrät, die uns erwarten werden. Dabei dreht sich fast alles natürlich noch um die Simpsons-Kollaboration:

  • Donuts fangen an, vom Himmel zu fallen
  • eine Armee aus Homer-Klonen landet im Spiel
  • Moe Szyslak wird als Skin verfügbar
  • Simpsons-Peely-Skin kann mit den neuen Missionen im Update freischaltet werden
  • Spider-Schwein (Plopper) wird als Sidekick verfügbar











Daneben haben Insider wie ShiinaBR auf X/Twitter auch noch ein paar weitere Details geteilt. So sollen wohl auch neue Stranger Things-Skins für den Battle Pass hinzugefügt werden und dann am 24. November 2025 live gehen.

Fortnite

Fortnite

Genre: Shooter

Release: 29.06.2020 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch 2, Switch, iOS, Android)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
