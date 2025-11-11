Fortnite Server gehen heute offline: Uhrzeit, Server-Status und Inhalte des Updates 38.10 im Ticker

Heute gehen die Fortnite-Server wieder für ein paar Stunden offline. Hier erfahrt ihr alles Wichtige.

Es ist mal wieder soweit, für Fortnite steht das nächste Update ins Haus. Das bedeutet natürlich einerseits ein paar neue Inhalte für das Spiel – zuerst einmal gehen die Server aber für eine Weile offline. Wir halten euch hier zum Update und dem Serverstatus auf dem Laufenden.

06:00 Uhr Moin moin, ihr Lieben! Ein paar Stunden bleiben uns noch, ehe die Fortnite-Server planmäßig offline gehen. Wir gönnen uns erstmal noch ein Käffchen, während ihr noch ein paar Runden zocken könnt. In den nächsten Stunden begleiten wir das Update hier und informieren euch, ab wann ihr wieder weiterspielen könnt.

Fortnite v38.10: Das sind die voraussichtlichen Zeiten für den Serverdown

Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Dienstag, den 11. November 2025

Am Dienstag, den 11. November 2025 Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? ab 10 Uhr morgens

ab 10 Uhr morgens Abschaltung des Matchmakings: Das Matchmaking wird eine halbe Stunde vorher abgeschaltet, also gegen 9:30 Uhr

Wann gehen die Fortnite-Server wieder live? Eine konkrete Zeitangabe für den Serverdown von Seiten Epic Games gibt es nicht. In der Regel sind die Server bei kleineren Updates aber für rund zwei bis drei Stunden offline, ihr solltet also vermutlich gegen die Mittagszeit wieder zocken können.

1:38 Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map

Autoplay

Der offizielle X/Twitter-Account zu Fortnite hat bereits einen Teaser zum kommenden Update abgesetzt, der einige der Inhalte verrät, die uns erwarten werden. Dabei dreht sich fast alles natürlich noch um die Simpsons-Kollaboration:

Donuts fangen an, vom Himmel zu fallen

eine Armee aus Homer-Klonen landet im Spiel

Moe Szyslak wird als Skin verfügbar

Simpsons-Peely-Skin kann mit den neuen Missionen im Update freischaltet werden

Spider-Schwein (Plopper) wird als Sidekick verfügbar

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Daneben haben Insider wie ShiinaBR auf X/Twitter auch noch ein paar weitere Details geteilt. So sollen wohl auch neue Stranger Things-Skins für den Battle Pass hinzugefügt werden und dann am 24. November 2025 live gehen.