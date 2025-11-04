Die Simpsons haben gerade eine der populärsten Fortnite-Figuren umgebracht - und einfach frech verspeist

Die Simpsons sind in Fortnite gelandet.

Das Crossover zwischen Fortnite und den Simpsons ist in vollem Gange. Im Spiel gibt es zahlreiche Simpsons-Skins und auch die Insel hat sich in eine Version von Springfield verwandelt. Sogar in der neuesten Simpsons-Folge gibt es eine Anspielung.

Die Simpsons futtern Fortnite-Charakter

Am 2. November 2025 ist in den USA die fünfte Folge der 37. Staffel der Simpsons mit dem Titel "Bad Boys… for Life?" zum ersten Mal ausgestrahlt worden. In Deutschland ist die aktuelle Staffel noch nicht verfügbar.

1:38 Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map

Autoplay

Wie immer beginnt die Folge mit dem Intro, das mit einem einzigartigen Couchgag endet. Dieses Mal sitzen einige Charaktere aus Fortnite in ihrer Simpsons-Version auf der Couch, als die beliebte Cartoonfamilie dort eintrifft.

Plötzlich ziehen die Simpsons Waffen und die Fortnite-Figuren laufen panisch davon. Übrig bleibt nur die anthropomorphe Banane Peely. Peely läuft im Kreis, rutsch dann aus (wie passend) und fällt zu Boden. Dann wird es so richtig brutal.

In der nächsten Einstellung ist nämlich zu sehen, wie die Familie fröhlich einen Bananensplit löffelt, der größtenteils aus Peely besteht. Die Banane zwinkert dabei auch noch.

Ein Reddit-User hat einen Clip davon gepostet, ihr könnt ihn euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ein ziemlich brutaler, aber auch wirklich witziger Couchgag. Der Post hat in kurzer Zeit schon mehr als 11.000 Aufrufe gesammelt und scheint gut anzukommen.

In den Kommentaren zeigen sich viele User leicht schockiert davon, dass Peely so ein brutales Schicksal erfährt. Es wird aber auch daran erinnert, dass es nicht das erste Mal ist, dass Peely in irgendeiner Form gegessen wird. Immerhin ist er auch eine Banane.

Daher ist es auch in Ordnung, dass sich Lisa an dem Festmahl beteiligt, obwohl sie Veganerin ist. Zumindest vorausgesetzt, dass auch das Eis und die Sahne vegan sind. Und Peely tatsächlich einfach nur eine Banane ist.

Was haltet ihr von dem Couchgag? Wie gefällt euch das Simpsons-Event in Fortnite bisher?