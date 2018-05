Fortnite - Startet heute der Beta-Test für Android-Smartphones?

Mit dem Release von Fortnite: Battle Royale für iOS-Geräte haben sich die Entwickler von Epic Games einen großen Gefallen getan. Seit dem Start der Mobile-Version im März konnte Fortnite mittlerweile mehr als 50 Millionen US-Dollar an Einnahmen erwirtschaften. Etwa die Hälfte davon wurde allein seit dem Start von Season 4 am 1. Mai eingenommen. Viele Fans fragen sich aber seit Wochen: Wo ist die versprochene Android-Version?

Wer nicht gerade über Apple-Geräte verfügt, schaut in Sachen Mobile-Fortnite nämlich weiterhin in die Röhre. Möglicherweise bereitet Epic Games den Release der neuen Spielversion aber vor. Zumindest behaupten das derzeit einige Streamer und YouTuber, die angeblich eine E-Mail erhalten haben, die einen Beta-Test für den 8. Mai, also heute, ankündigen. (via MeinMMO)

Die ausgewählten Mail-Empfänger sollen demnach schon jetzt die Möglichkeit haben, Fortnite aus dem Google Play Store zu laden und vorab zu testen. Im Falle der iOS-Version gab es zwar ebenfalls eine Beta-Phase vor dem offiziellen Release, damals konnte aber jeder teilnehmen, der einen Invite Code zugeschickt bekam und Epic machte kein Geheimnis daraus.

Es ist unklar, ob die Mails tatsächlich echt sind und momentan wirklich ein Beta-Test für die Android-Version von Fortnite stattfindet. Zwar steht fest, dass Epic Games an der Umsetzung arbeitet, doch ein "versteckter" Beta-Start scheint eher unwahrscheinlich zu sein. Im Rahmen der Google I/O-Messe, die derzeit stattfindet, soll allerdings die Android 9.0-Version vorgestellt werden. Womöglich wartet Epic Games hier noch auf den Release. (via TechAdvisor)

Kennt ihr jemanden, der eine Einladung erhalten hat?