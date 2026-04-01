Fortnite-Server sind wieder live - Server-Status, Patchnotes und mehr zum OG Season 8-Update

Season 8 kommt mit Fortnite OG zurück.

Nein, das ist kein Aprilscherz, Fortnite geht heute offline – aber nur für ein paar Stunden, denn es wird zum Start von OG Season 8 ein neues Update aufgespielt. Hier erfahrt ihr, was in Patch 40.10 drinsteckt und wann ihr wieder weiterspielen könnt.

11:41 Uhr Die Fortnite-Server sind wieder live! Und tatsächlich ging es diesmal richtig schnell! Die Server sind bereits jetzt wieder online und ihr könnt ins Spiel hüpfen – und euch direkt mit dem Aprilscherz-Event rumschlagen, bei dem ihr mit riesigen Köpfen umherlauft, auf Lamas reitet und eure Finger als Knarren benutzen könnt. Viel Spaß! Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt 11:14 Uhr Die offizielle Serverstatus-Seite von Epic Games gibt für die Downtime eine Schätzung von anderthalb Stunden an. Demnach können wir also womöglich bereits in ein paar Minuten weiterzocken. Wie immer ist diese Angabe aber eine reine Schätzung und kann sich auch verschieben. 10:58 Uhr Wie Dataminer bereits entdeckt haben, kommt auch Toy Story mit diesem Update zu Fortnite, genauer sind Woody, Buzz Lightyear und Zurg dabei. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt 10:44 Uhr Einen Überblick über die neuen Gegenstände (darunter eine Piraten-Kanone!!) und die, die aus dem Vault zurückkommen, gibt es hier im offiziellen Community-Post. Weitere Items sollen später in der Season dazukommen. 10:27 Uhr Hier könnt ihr euch direkt eine Übersicht aller neuen Skins des Updates angucken, darunter Adam Smasher, ein neuer Blackheart und eine neue Original-Skin: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube-Inhalt 10:12 Uhr Die Leaks bewahrheiten sich, Tung Tung Tung Sahur und Ballerina Cappuccina kommen tatsächlich als Skins zu Fortnite: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt 10:03 Uhr Nachdem das Matchmaking bereits abgeschaltet wurde, sind jetzt auch die Server für das Update komplett offline. Ab sofort heißt es also warten. 06:00 Uhr Moin, moin und Ahoy! Ihr kennt das Spielchen vermutlich inzwischen, noch könnt ihr ein paar Stunden zocken, ehe die Server wohl ab 10:00 Uhr abgeschaltet werden. Wir begleiten die Downtime dann hier im Live-Ticker und halten euch zu Leaks auf dem Laufenden.

Fortnite v40.10: Das sind die voraussichtlichen Zeiten für den Serverdown

Wann gehen die Fortnite-Server offline? Am Mittwoch, den 01. April 2026

Am Mittwoch, den 01. April 2026 Um welche Uhrzeit beginnt der Serverdown? vermutlich ab 10 Uhr morgens

vermutlich ab 10 Uhr morgens Abschaltung des Matchmakings: Rund 30 Minuten vor dem Start des Serverdowns wird das Matchmaking abgeschaltet, also diesmal circa 9:30 Uhr.

Ab wann sind die Fortnite-Server wieder online? Das ist nicht bekannt, meist dauern die Updates rund 2 bis 3 Stunden, letztlich müssen wir hier aber abwarten. Mit dem Live-Ticker oben seid ihr stets auf dem aktuellen Stand.

0:23 Fortnite - Cinematic Trailer läutet Chapter 7 Season 2: Showdown ein

Autoplay

Während wir mit dem Update neue Inhalte für alle Modi von Fortnite bekommen dürften, betrifft die größte Neuerung natürlich Fortnite OG. Der Start von Season 8 steht hier nämlich an und bringt unter anderem Änderungen an der Map (Volcano, Lazy Lagoon, Sunny Steps), neue Waffen und einen neuen, piratigen Battlepass, der bereits enthüllt wurde:

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Der 1. April soll natürlich trotzdem nicht spurlos an uns vorbeigehen, laut Leaks bekommen wir nämlich auch Tung Tung Tung Sahur und Ballerina Cappuccina für April Fools:

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Zuletzt feiert auch einer der Limited Time Modi seine Rückkehr mit der neuen Season: Das Marvel Endgame-Event kehrt am 3. April ins Spiel zurück. Wie Fortnite bereits bestätigt hat, wird es beim LTM einige Neuzugänge beim Loot-Pool, sowie Rebalancings geben.