Forza Horizon 5: Erste Erweiterung wohl geleakt und sie weckt unsere Kindheitserinnerungen

Forza Horizon 5 ist ein Spiel mit einer Menge Content. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr jetzt, rund ein halbes Jahr nach dem Release für Xbox One und Xbox Series X/S, noch immer nicht alles gesehen habt, was das Spiel zu bieten hat. Trotzdem wird es gefühlt so langsam Zeit für eine richtige Erweiterung mit komplett neuen Inhalten. Und es könnte tatsächlich bald soweit sein, denn wenige Tage vor dem Showcase von Microsoft und Bethesda erreicht uns ein Leak zu einem DLC für den Arcade-Racer.

Forza Horizon 5 bekommt wohl erneut Hot Wheels-DLC

Darum geht es: Der bekannte Insider Wario64 hat vermeintlich die erste Erweiterung für Forza Horizon 5 geleakt. Auf Steam war offenbar kurz ein Banner mit der Überschrift „Erweiterung 1“ zu sehen.

Auf dem Bild prangt ein Spielzeugauto und die bekannten orange-farbenen Plastik-Loopings. Ja, die Hot Wheels scheinen nach Forza Horizon 3 und 4 erneut ihren Weg in das Franchise zu finden. Inzwischen wurde das Bild entfernt.

Wie wahrscheinlich ist das? Ihr könnt davon ausgehen, dass der Leak so stimmt. Nicht nur ist Wario64 eine relativ zuverlässige Quelle, der Insider würde mit Sicherheit nicht soweit gehen, ein offizielles Banner zu fälschen.

Zudem wurde schon vor über einem Jahr bekannt, dass Hot Wheels und die Forza Horizon-Serie eine weitere Partnerschaft eingegangen sind. Und die Früchte dieser Kooperation werden wir wohl schon bald in FH5 sehen.

Im Trailer seht ihr FH5 in Aktion:

Wann wird der DLC enthüllt? Die erste Erweiterung für Forza Horizon 5 wird geleakt, und am Sonntag, dem 12. Juni, findet eine Show von Microsoft statt. Das kann natürlich ein Zufall sein, ist es aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Wenn ihr das Event ab 19 Uhr verfolgt, werden wohl irgendwann die Hot Wheels euren Weg kreuzen.

Die bessere Frage ist, wann der DLC erscheint. Nach der Verschiebung von Starfield braucht Microsoft dringend neue Inhalte für das Jahresende, der Herbst ist für den Release also sicher ein guter Tipp.

Hot Wheels in Forza Horizon 5 – habt ihr Lust drauf?