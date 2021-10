Forza Horion 5-Video zeigt, wie 'überwältigend' das Tuning sein kann

Dem Release des Rennspiels Forza Horizon 5 steht wohl nichts mehr im Wege, da der Titel erst kürzlich den Goldstatus erreichte. Ein begeisterter Forza Horizon-YouTuber zeigt uns schon vor dem Release, worauf sich Fans im fünften Teil der Reihe freuen können, wenn es um die Gestaltung der Wagen geht.

Tunen, bis der Arzt kommt

Der YouTuber Don Joewon Song ist seit über sechs Jahren bekennender Autorennspiel-Fan und dementsprechend vertraut mit der Forza Horizon-Reihe. Auf seinem Kanal präsentiert er uns in einem Video, welche Möglichkeiten Spielende haben, um ihr Gefährt zu tunen:

Was für Möglichkeiten gibt es? Im Spiel stehen uns beispielsweise 25 unterschiedliche Anbausätze für die Karosserie zur Verfügung. Außerdem können wir das Differential ändern, um den Wagen an die jeweilige Funktion anzupassen. So können wir uns aussuchen, ob wir uns einen Geländewagen bauen oder doch lieber auf Geschwindigkeit für ein Rennauto gehen.

Die Reifen konnten zwar schon in vorherigen Teilen der Reihe angepasst werden, doch mit Forza Horizon 5 haben die Reifen einen größeren Einfluss auf das Rennverhalten eures Autos. Außerdem könnt ihr das Getriebe so wählen, dass ihr bis zu 10 Gängen haben könnt.

Das Besondere: Jedes Auto kann so zu dem werden, was wir wollen. So lässt sich ein Mercedes S-Klasse zu einem Offroad-Geländewagen umfunktionieren, aber auch zu einem flotten Asphalt-Racer.

Neulinge sollen nicht abgeschreckt werden

Song merkt an, dass die vielen Tuningmöglichkeiten für Neulinge „überwältigend“ sein können, doch sie sollen sich nicht von den vielen Optionen abschrecken lassen. Obwohl es so viele Upgrademöglichkeiten gibt, sind die Regeln für das Tuning einfach zu befolgen.

Auch unsere Kollegin Ann-Kathrin durfte Forza Horizon 5 bereits vorab etwas spielen. Warum sie vor allem von der Open World so begeistert ist, erfahrt ihr im folgenden Vorschau-Video:

Forza Horizon 5 erscheint zwar erst am 9. November 2021, doch Personen, die die Ultimate Edition vorbestellt haben, können bereits am 5. November 2021 loslegen. Wer lieber am Preis sparen möchte, für den könnte das Xbox Game Pass-Abo etwas sein, denn das Autorennspiel erscheint zum Launch im kostenpflichtigen Dienst von Microsoft.

