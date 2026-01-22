PC-Fan kauft seiner Frau unverschämt günstigen Gaming-PC mit 32 GB RAM auf Facebook und fühlt sich jetzt so, als hätte er jemanden ausgeraubt

So sehen Gewinner-PCs aus, die obendrein noch mega günstig waren (Bild: reddit.com/user/hileman0613/).

Aktuell kosten Gaming-PCs ein kleines Vermögen. Vor allem Arbeitsspeicher, aber auch Grafikkarten werden immer teurer. Das liegt in erster Linie am immer noch anhaltenden KI-Boom und dem Hardware-Hunger der Rechenzentren. Da kann es sich lohnen, auf dem Gebrauchtmarkt Ausschau zu halten, wie dieser Fall zeigt.

PC-Spieler macht unglaubliches Schnäppchen für seine Frau

Eigentlich steigen natürlich auch die Second Hand-Preise Die meisten Verkäufer*innen kriegen schließlich mit, wie absurd hoch die RAM- und GPU-Preise momentan sind. Dementsprechend spiegelt sich die Krise auch in den Preisen gebrauchter Hardware wider. Aber manch einer weiß davon nichts oder schert sich nicht drum.

31:56 Teurer als je zuvor: Fällt Gaming-Weihnachten dieses Jahr aus?

Autoplay

Anders ist das Mega-Schnäppchen, das dieser Ehemann und PC-Enthusiast hier gemacht hat, nämlich kaum zu erklären. Er wollte seiner Frau ursprünglich wegen der hohen Preise nämlich einen PC zusammenstellen, der noch auf den älteren AM4-Sockeln basiert – aus Kostengründen. Dann hat er aber zufällig diesen fast neuen AM5-Build entdeckt, der über Facebook in seiner Gegend angeboten wurde.

Das sind die Specs des angeblich nur zwei bis drei Monate alten Rechners, der hier gekauft wurde:

32GB DDR5 6000

9060XT-Grafikkarte

Ryzen 5 9600X (wobei sich der Käufer aber nicht ganz sicher war)

Tastatur, Maus, Wireless-Headset und ein Xbox Gamesir-Controller waren auch noch mit dabei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Nicht schlecht, oder? Es kommt aber noch besser: Das Beste an der ganzen Sache ist nämlich der Preis. Der liegt mit 700 US-Dollar unter dem, was aktuell viele RAM-Sticks und erst recht viele Grafikkarten kosten. Dass hier beides und noch viel mehr zu diesem Preis drinsteckt, sorgt bei dem Käufer fast für ein schlechtes Gewissen.

Der Verkäufer soll dazu nur gesagt haben, nicht mehr so viel zum Spielen zu kommen und deswegen den PC verkaufen zu wollen. Offenbar kannte er sich nicht so gut mit dem Hardware-Markt und den aktuellen Preisen aus – oder braucht einfach nicht so dringend Geld.

Womöglich ist es aber auch genau andersherum, wie viele Leute mehr oder weniger humorvoll kommentieren: Bei diesem Preis liegt es für einige Personen nahe, dass es sich bei dem Rechner um Diebesgut handeln könnte. Womöglich hat also nicht der Verkäufer, sondern der Käufer irgendwen dafür ausgeraubt – was aber natürlich reine Spekulation ist.

Wie findet ihr den Deal? Was glaubt ihr, könnte dahinterstecken?