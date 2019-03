GamePro Live auf MAX - Kaffeeklatsch und One Piece: World Seeker

Wusstet ihr, dass heute Frühlingsanfang ist? Passend dazu bleiben wir bei GamePro Live drinnen, kochen Tee und spielen mit euch aktuelle Releases. Dieses Mal One Piece: World Seeker. Das Open World-Piratenabenteuer hat in unserem Test nicht so gut abgeschnitten, trotzdem wollten wir euch die Möglichkeit geben, euch selbst ein Bild zu machen. Vielleicht seid ihr ja One Piece-Fan und World Seeker ist genau das, wonach ihr gesucht habt.

Allerdings gibt es heute eine Besonderheit: Im Anschluss an unseren Stream spielt das Team von MAX Sekiro: Shadows die Twice, und zwar schon um 18 Uhr. Unsere Spielzeit beträgt also nur eine Stunde und nicht wie sonst zwei.

Zum Ausgleich ist Ann-Kathrin jedoch schon eine Stunde eher für euch da und beantwortet im Daily Chat all eure Fragen rund um GamePro-Artikel, Spielethemen oder Hausmittel gegen verstopfte Nasen. Letzteres aus Eigenbedarf, denn ihr Riechorgan versagt aktuell frech seinen Dienst.

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwoch, 20. März, von 16 bis 18 Uhr.

Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt?