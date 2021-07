Neuer Geld-Exploit in Red Dead Redemption 2: Diese magische Schatztruhe macht euch reich

Red Dead Redemption 2 hat jetzt schon über zwei Jahre auf dem Buckel, aber die Community scheint trotzdem noch nicht alle Geheimnisse der Kampagne gelüftet zu haben. Von manchen Dingen, die im digitalen Westen vor sich gehen, scheinen aber selbst die Entwickler von Rockstar keine Ahnung zu haben, denn anders ist dieser Exploit rund um eine bodenlose Schatzkiste nicht zu erklären.

Red Dead Redemption 2-Glitch bringt Geldsegen

Dank eines Glitches füllt sich eine Truhe in Red Dead Redemption 2 jeden Tag erneut mit Gold und Edelsteinen. Wenn ihr also täglich einen Ausflug zu der magischen Kiste unternehmt, solltet ihr bald genug Geld haben, um Arthur mit dem feinsten Zwirn, kräftigsten Ross und zielsichersten Schusseisen ausrüsten zu können.

Hier findet ihr die Truhe: Laut Reddit-Nutzer purplebanana müsst ihr euch zum Sumpfgebiet bei Shady Belle, dem Hauptquartier der Lemoyne-Räuber, begeben. Hier gibt es einen Friedhof, auf dem ein Mausoleum steht. Auf der Rückseite der Grabstätte findet ihr die besagte Schatztruhe, in der ihr Geld und Edelsteine findet.

Link zum Reddit-Inhalt

Angeblich ist der Glitch unabhängig von dem Kapitel verfügbar, in dem ihr euch gerade befindet. Auch im Endgame sollte die Truhe erreichbar und prall gefüllt sein - zumindest solange, bis Rockstar den Glitch behebt.

Mehr Spaß mit Cheats

Wie bei Rockstar-Spielen üblich, gibt es auch in Red Dead Redemption 2 einige Cheatcodes. Diese aktiviert ihr ganz einfach im Menü des Spiels. Allerdings werden für einige Cheats bestimmte Zeitungen benötigt, die ihr im Laufe der Kampagne erwerben könnt.

Anschließend könnt ihr so ziemlich alle Aspekte in Red Dead Redemption 2 beeinflussen. Schenk Arthur unendlich Munition, macht ihn unbesiegbar, holt euch alle möglichen Upgrades. Eine Übersicht mit allen Cheats findet ihr in einem separaten Artikel.

Kennt ihr diesen oder weitere Glitches und Exploits in Red Dead Redemption 2?