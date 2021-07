Ghost of Tsushima: Director’s Cut offiziell angekündigt und das war noch nicht alles

Doppelte Freude für alle Ghost of Tsushima-Fans und die, die es werden wollen: Sony kündigte offiziell den Director's Cut an, der bereits über offizielle Kanäle geleakt wurde. Und auch die Gerüchte um eine Erweiterung stimmen, auch wenn wir diese nicht wie erwartet durch ein Sony-Event präsentiert bekommen.

Wann erscheint der Director's Cut von Ghost of Tsushima? Die neue Version, die einer Game of the Year-Edition gleicht, erscheint am 20. August 2021 auf PS4 und PS5.

Der Director's Cut und seine Verbesserungen

Der Director's Cut von Ghost of Tsushima wird neben dem Hauptspiel und allen bisherigen Updates noch mehr beinhalten, wie Andrew Goldfarb von Sucker Punch auf dem offiziellen PlayStation Blog erklärt:

"Wir haben hart an einer brandneuen Edition des Spiels gearbeitet, die nicht nur ein neues Kapitel von Jins Reise, sondern auch einige neue Updates enthält, die die direkte Antwort auf die am häufigsten gewünschten Features der Community sind."

Das bietet uns der Director's Cut auf PS4 und PS5:

Hauptspiel

alle bisherigen Zusatzinhalte wie den Multiplayer GoT Legends

Insel Iki-Erweiterung

Das gibt es nur auf der PS5:

Übertragung des PS4-Spielstands

Lippensynchronisation für japanische Sprachausgabe

Haptisches Feedback und Adaptive Trigger des DualSense-Controllers werden unterstützt

Unterstützung von 3D-Audio

kürzere Ladezeiten

4K-Auflösung

60 FPS

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Director's Cut anschauen:

Jins Reise geht auf der Nachbarinsel Iki weiter

Die Insel Iki-Erweiterung bietet uns neue Story-Inhalte, die wir mit Jin erleben können. Um den Gerüchten über dort eingefallene Mongolen nachzugehen, reist Jin zur Nachbarinsel und wird dabei mit seiner traumatischen Vergangenheit konfrontiert.

Nicht nur mehr Story: Mit der neuen Insel Iki bekommen wir aber auch noch andere neue Inhalte vorgesetzt. Dazu gehören neue Rüstungen, Minispiele, Techniken, Gegnertypen, Tiere und mehr. AAuch neue Trophäen warten auf uns, die wir auf der PlayStation freischalten können. Weitere Details zur Iki-Erweiterung will Sucker Punch bald bekanntgeben.

Dieser Artikel wird fortlaufend angepasst.

Was haltet ihr vom Director's Cut? Werdet ihr Ghost of Tsushima nochmal spielen?