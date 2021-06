Ghost of Tsushima-Event zum ersten Geburtstag soll Fans wieder ins Spiel locken

Fans von Ghost of Tshushima und seinem Multiplayer-Modus Legends wollen ein Event zum ersten Geburtstag des PlayStation-Exclusives organisieren. "Return to Tsushima" soll voraussichtlich ab dem 17. Juli stattfinden und eine große Zahl von Spielerinnen und Spielern auf die Server locken. Wir verraten euch alles, was ihr über die geplante Aktion wissen müsst.

Was hat es mit dem Event auf sich?

Darum geht es: Der Multiplayer-Modus Legends wurde dem Open World-Spiel Ghost of Tsushima letztes Jahr einige Monate nach der Veröffentlichung des Hauptspiels zugefügt. Es handelt sich um eine kostenlose Erweiterung, die einen kooperativen Modus enthält. Teams stellen sich dabei feindliche Wellen entgegen. Möglichst hohe Spielerzahlen sorgen dafür, dass das Online-Matchmaking erfolgreich ist - und genau da soll das Event greifen.

Souls-Games als Inspiration: In einem Reddit-Post ruft Ghost of Tsushima-Fan RikuSage zur Teilnahme am Event auf und nennt als Inspiration die Soulsborne-Games. So hat Bloodborne beispielsweise das jährliche "Return to Yharnam"-Event, das Spielerinnen und Spieler immer wieder in großen Zahlen auf die Online-Server lockt.

Es geht also einfach darum, sich mit der Community zum Spielen in einem gewissen Zeitraum zu verabreden. Auch die Soulsborne-Events finden typischerweise zur Erstveröffentlichung statt und dauern meist etwa eine Woche an.

Weitere Infos zu Ghost of Tsushima

Idee bekommt viel Zustimmung

Die Idee kommt auf Reddit gut an. Der Post hat schnell Hunderte Upvotes und viele positive Kommentare erhalten. So schreibt beispielsweise sgt_backpack:

"Das ist eine großartige Idee. Ich würde gerne noch mal in Legends eintauchen. Ich habe den letzten Raid nie beendet und ich habe nicht wirklich Freunde, mit denen ich das spielen könnte."

Ähnlich äußern sich zahlreiche Fans. Wir dürfen gespannt sein, ob das Event so gut funktioniert wie die Inspiration aus der Soulsborne-Welt.

Habt ihr nun auch Lust bekommen, wieder in Legends einzutauchen und werdet ihr das Event im Auge behalten?