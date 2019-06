Ghost of Tsushima soll noch im Fiskaljahr 2019 kommen: Was heißt das?

Nachdem wir vor wenigen Wochen mit einem düsteren Artwork seit Langem wieder ein Lebenszeichen von Sonys Exklusivtitel Ghost of Tsushima erhalten haben, gibt es jetzt für alle Wartenden einen neuen Grund die Lauscher zu spitzen.

Hinweise zum Release von Ghost of Tsushima aufgetaucht

Die Quelle des Gerüchts:

So wurde im Nachrichtenforum Resetera von User RevengeTaken der Auszug einer Präsentation von US-Großaktionär und Milliardär Daniel Loeb geteilt, der unter anderem als Shareholder Anteile an Sony besitzt.

Das ist zu sehen:

Neben dem Logo von Entwickler Sucker Punch, sehen wir die beiden exklusiv für Sony entwickelten Spiele Infamous: Second Son und Ghost of Tsushima. In der Spalte daneben wir das jeweilige Release-Datum bzw. der Zeitraum der Veröffentlichung angegeben.

Im Fall von GoT finden wir den Satz "to be released in´19".

Dieser bezieht sich allerdings nicht auf das Kalenderjahr 2019, sondern auf das Fiskaljahr 2019, das bis zum 31. März 2020 andauert.

Erscheint Ghost of Tsushima Anfang 2020?

Ein Release im 1. Quartal bzw. der ersten Hälfte des kommenden Jahres ist wahrscheinlich. Auch Kotaku-Autor Jason Schreier bestätigte Anfang Juni in einem Tweet, dass sowohl The Last of Us: Part 2, Ghost of Tsushima, Final Fantasy 7 (Remake), Cyberpunk 2077 und Elden Ring bis Ende des angegebenen Zeitraums erscheinen.

Im Fall von Cyberpunk 2077 und dem Remake von Final Fantasy 7 gab es während der E3 die Bestätigung seiner Aussage.

Aber Vorsicht: Es handelt sich hierbei lediglich um ein Gerücht. Das ist zwar wahrscheinlich, von Sony bis zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht offiziell bestätigt. Für endgültige Klarheit müssen wir die kommende gamescom - im Falle einer Zusage seitens Sony - oder eine der nächsten State of Play abwarten.

Was meint ihr, hat das Spielejahr 2020 Potential zu einem der besten überhaupt?