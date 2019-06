Neues Ghost of Tsushima-Artwork verspricht wunderbar düstere Open World

Reden wir aktuell über Sony-Exclusives, ist meist von Kojimas Death Stranding, The Last of Us 2 oder Days Gone die Rede. Doch wenn ich an die Sony-PK der letztjährigen E3 zurückdenke, ist es vor allem ein Trailer, der mich stark beeindruckt hat - nicht nur aufgrund der fantastischen Animation des Laubs. Die Rede ist von Ghost of Tsushima, in dem wir in der Rolle eines Samurai zurück ins Alte Japan versetzt werden.

Nach der Präsentation vor fast auf den Punkt genau einem Jahr, ist es jedoch sehr still um das Spiel von Sucker Punch geworden, die zuvor durch die Infamous-Reihe für Aufsehen gesorgt haben.

Artwork bringt uns in Stimmung

Im Zuge des "Into the Pixel"-Wettbewerbs, der alljährlich die besten Artworks mit Gaming-Bezug kürt, hat Concept Artist John Powell den ersten Platz belegt. Ich kann euch übrigens nur empfehlen die restlichen Artworks unter dem Link anzuschauen. Hier sind tolle Bilder mit dabei.

Was ist zu sehen? Das Bild mit dem Namen "Farmstead Mongol", das dem PS4-Exclusive als Vorlage dient, zeigt zwei größtenteils von den Mongolen zerstörte Bauernhäuser in Schwarz/Weiß-Optik. Vor dem großen Haus sehen wir zwei Hunde, die sich neben einem umgestürzten Wagen umkreisen.

Das Bild gibt uns wie bereits der E3-Trailer einen guten Eindruck davon, wie düster und drückend die Stimmung im Spiel ist.

Wann erscheint Ghost of Tsushima? Einen offiziellen Release seitens Sony gibt es aktuell noch nicht. Schenken wir einem Gerücht glauben, erscheint das PS4-Exclusive Anfang 2020.

Wie wahrscheinlich ist das? Da mit Death Stranding bereits ein Exclusive Ende 2019 erscheint und mit The Last of Us 2 noch ein weiterer Kandidat in den Startlöchern steht, ist ein Release in der ersten Hälfte des kommenden Jahres wahrscheinlich. Eine mögliche Veröffentlichung für die "PS5" in der zweiten Hälfte des Jahres sollten wir ebenfalls auf dem Schirm haben.

Freut ihr euch auf Ghost of Tsushima oder habt ihr nach Sekiro erstmal genug vom Alten Japan?