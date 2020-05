Ghost of Tsushima - Sony zeigt schon bald neues Gameplay zum PS4-Spiel

Das PS4-Exclusive Ghost of Tsushima wurde erst kürzlich auf den 17. Juli verschoben. Sony will euch die etwas längere Wartezeit anscheinend etwas versüßen und hat angekündigt, schon bald neues Gameplay-Material zum Spiel zu zeigen. Schon in dieser Woche wird es soweit sein und zwar im Rahmen einer besonderen State of Play-Ausgabe.

Alles Wichtige zur Ghost of Tsushima-State of Play

Datum: 14. Mai

14. Mai Uhrzeit: 22:00 Uhr deutscher Zeit

22:00 Uhr deutscher Zeit Kanäle: Twitch und Youtube

Was wird gezeigt? Auf dem deutschen PlayStation Blog ist zu lesen, dass es "neues Gameplay-Material zu Erkundung, Kämpfen und noch vieles mehr" zu sehen geben soll. Genaue Details gibt es noch nicht.

Wie lang dauert es? Die State of Play soll eine Länge von ungefähr 18 Minuten haben.

Sony stellt klar: Nichts Neues zur PS5!

Allen, die sich auf der State of Play auch neue Infohäppchen zur PlayStation 5 erhoffen, erteilt Sony schon jetzt eine Absage. Denn Neuigkeiten zur PS5 wird es nicht geben, das Event beschränkt sich ausschließlich auf Ghost of Tsushima.

Mehr zu Ghost of Tsushima

Der Titel von Sucker Punch ist neben The Last of Us Part 2 der zweite große PS4-Exklusivtitel, der im Sommer erscheinen wird. Alles, was ihr zum Spiel wissen müsst, entnehmt ihr dem großen GamePro-Übersichtsartikel zu Ghost of Tsushima.