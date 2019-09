Ghost of Tsushima - Sony kündigt neuen Trailer für nächste Woche an

Ghost of Tsushima wird einer der letzten Exklusiv-Titel für die Playstation 4. Entwickler Sucker Punch hat bereits einige Infos und einen kurzen Gameplay-Trailer veröffentlicht, trotzdem sind noch einige Fragen offen. Nun hat Sony angekündigt, dass es nächste Woche endlich mehr Informationen zum Open World-Spiel im alten Japan geben wird (via Sony)

Genauer gesagt ist Ghost of Tsushima nun offiziell Teil des Lineups auf der Tokyo Game Show. Diese findet nächste Woche vom 12. bis 15. September in der japanischen Metropole statt. Dort wird es mindestens einen neuen Trailer geben.

Was das kommende Video zeigen wird, wissen wir noch nicht. Mehr Gameplay-Material ist aber ziemlich wahrscheinlich. Zudem wäre ein wenigstens grober Release-Zeitraum nicht schlecht, immerhin hat Sony dazu noch kein offizielles Wort verloren.

Was ist Ghost of Tsushima?

Das Spiel wird von Sucker Punch entwickelt. Die kennt ihr beispielsweise durch Infamous: Second Son. In Ghost of Tsushima schlüpfen wir in die Rolle des Samurai Jin Sakai. Im Jahr 1274 wird die japanische Insel Tsushima von mongolischen Angreifern überrannt. Als Überlebender der Invasion stellt sich Jin den Eindringlingen entgegen und hilft dabei, seine Heimat zu befreien.

Die Handlung basiert auf realen, historischen Ereignissen, wird sich aber auch die ein oder andere Freiheit erlauben. Insgesamt streben die Entwickler aber eine authentische Darstellung des Settings an. Magie oder übertriebene Kampfchoreographien soll es dementsprechend nicht geben.