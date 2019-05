God of War feiert gigantischen Verkaufserfolg: Neuer Meilenstein

Vor etwas über einem Jahr veröffentlichte Sony Santa Monica den PS4-Exklusivtitel God of War. Seit dem 20. April 2018 hat das Spiel nicht nur sehr viele Preise gewonnen, sondern war auch bei der Community sehr beliebt.

Das zeigt sich an einem neuen Meilenstein, den das Action-Adventure erreicht hat. Auf einer Investoren-Präsentation in Tokyo hat Sony eine Statistik mit Verkaufszahlen großer Playstation-Exklusives veröffentlicht. Darin wird deutlich, dass God of War bereits 10 Millionen Mal über den (virtuellen) Ladentisch gewandert ist.

Am schnellsten verkaufter PS4-Exklusivtitel

Ein Drittel davon verkaufte sich bereits in den ersten drei Tagen nach dem Release. Damit war God of War direkt zum Start das am schnellsten verkaufte PS4-Exklusivspiel aller Zeiten und ließ Uncharted 4, oder Horizon Zero Dawn hinter sich.

Was die gesamten Verkäufe auf der PS4 angeht, liegt Uncharted 4 allerdings noch deutlich vor Kratos. Aus dem Diagramm lassen sich zwar keine ganz genauen Zahlen ablesen, aber Nathans letztes Abenteuer verkaufte sich einige Millionen Mal mehr.

Das ist aber auch nicht verwunderlich, immerhin erschien Uncharted 4 schon im Mai 2016 und hatte demnach deutlich mehr Zeit. Gleiches gilt für The Last of Us: Remastered, welche seit dem Release 2014 (noch) knapp vor God of War liegt.

Zum Geburtstag von God of War haben die Entwickler eine Dokumentation in Spielfilmlänge veröffentlicht. Raising Kratos gibt einige interessante Einblicke in die Entwicklung des Blockbusters und hat sogar einige Fans davon überzeugt, dass kein DLC mehr nötig ist.