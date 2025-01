Neues God of War spielt angeblich in Ägypten - Sony arbeitet laut bekannten Insider an neuem Teil und dies ist sogar sehr wahrscheinlich

Bekommen wir endlich ein God of War-Spiel, das in Ägypten angesiedelt ist? Mehrere Hinweise sprechen dafür.

Nachdem sich unser liebster bleicher Spartaner Kratos bereits durch die griechische und nordische Mythologie gemetzelt hat, geht's demnächst möglicherweise nach Ägypten. In der Vergangenheit hab es bereits mehrere Hinweise auf einen neuen God of War-Ableger, der uns ins Land der Pyramiden und Pharaonen schickt. Nun kursiert ein neues Gerücht dazu durchs Netz.

Sony arbeitet angeblich an unangekündigten Blockbuster und startet Casting

Was ist neu? Insider Daniel Richtman hat auf seiner Patreon-Seite verraten, dass Sony an einem bislang unangekündigten Triple A-Spiel arbeite und dafür im Rahmen eines Castings nach Schauspieler*innen aus dem Nahen Osten suche.

Hierbei soll es sich laut Richtman um einen neuen God of War-Teil handeln, der in Ägypten spielt.

Ist der Insider verlässlich? Daniel Richtman lag in der Vergangenheit mehrmals richtig und ist insbesondere für seine Insights im Serienbereich bekannt. Unter anderem hat er bereits vor einem Jahr vorausgesagt, dass die 2. Staffel der HBO-Serie The Last of Us im April 2025 starten wird. Mittlerweile ist dies auch offiziell bestätigt.

Dennoch handelt es sich hierbei um ein Gerücht. Zumal wir gar nicht sicher wissen, für welches Projekt Sony den Casting-Aufruf überhaupt ins Leben gerufen hat. Dass es sich hier um ein neues God of War handeln könnte, ist lediglich Spekulation.

God of War mit Ägypten-Setting - Diese Hinweise sprechen außerdem dafür

Alle früheren Hinweise rund um ein Ägypten-Setting für den nächsten Teil der God of War-Reihe haben wir euch im unten verlinkten GamePro-Artikel ausführlich zusammengefasst:

God of War-Director Cory Barlog hat GamePro in einem Interview auf der gamescom 2018 verraten, dass ein Ägypten-Setting schon während der Entwicklung des 2018 veröffentlichten GoW-Reboots im Raum stand. Dies erwähnte Barlog in der Dokumentation "Raising Kratos" erneut.

Außerdem finden wir n God of War selbst viele Anspielungen auf ein Ägypten-Setting. So setzt sich Atreus im Tempel des Tyr eine Pharaonenkrone auf, und Tyr selbst trägt Tyr Tattoos von Hieroglyphen auf dem Arm.

0:30 God of War Ragnarök - Launch-Trailer stimmt auf das brachiale Action-Fest ein

Übrigens könnt ihr den zuletzt veröffentlichten Serienteil, God of War Ragnarök, über das kostenpflichtige PlayStation Plus Extra-Abo ohne weitere Zusatzkosten spielen. Den Launch-Trailer könnt ihr euch oben ansehen.

Und jetzt seid ihr gefragt: Welches God of War-Setting wünscht ihr euch als Nächstes?