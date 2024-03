The Last of Us HBO Staffel 2: Bekannter Serien-Insider verrät Release-Zeitraum und Fans sitzen schon auf heißen Kohlen

Nach dem epischen Finale aus Staffel 1 könnte es im kommenden Jahr weitergehen.

Fans warten gespannt auf die Fortsetzung der Serie zu The Last of Us. Die 2. Staffel befindet sich aktuell in der Produktion, die Dreharbeiten sollen am 21. August 2024 enden. Dementsprechend wäre eine Veröffentlichung frühstens im Frühjahr 2025 möglich. Ein Insider konkretisiert nun, wann genau die Serie laufen könnte.

The Last of Us Staffel 2 könnte in genau einem Jahr kommen

Wann könnte die Serie laufen? Der Insider Daniel Richtman, der uns in letzter Zeit mit allerlei Informationen zu kommenden 2. Staffel versorgt, hat den genaueren Releasezeitraum herausgefunden.

Er gibt auf einem Beitrag auf X bzw. Twitter an, dass die Serie im März oder April 2025 laufen wird.

Die Information versteckt sich hinter einem Link auf Patreon. Doch die Redaktion von ScreenTime hat den Releasezeitraum mit allen Nutzer*innen auf X geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie verlässlich ist die Quelle? Bei dem Releasezeitraum handelt es sich um eine inoffizielle Information. Das Team hinter der Serie muss erst noch bestätigen, dass The Last of Us Staffel 2 in rund einem Jahr anlaufen wird.

Allerdings lag der Insider in der Vergangenheit schon öfter richtig. Ein Beispiel ist, dass Catherine O’Hara in der Staffel mitspielen wird. Sie wird einen Charakter namens Gail spielen, der bislang nicht im Videospiel vorkam. Eine weitere Info, die er über die Serie erfahren haben will, dreht sich um die Anzahl der Folgen.

0:44 The Last of Us Serie - Teaser gibt einen Ausblick auf Folge 4 - Teaser gibt einen Ausblick auf Folge 4

Fans können die Zeit nicht mehr abwarten

Wie reagiert die Community? Auf reddit haben sich einige Fans unter einem Post versammelt, der auf den Tweet aufmerksam macht. Für viele ist die Wartezeit viel zu lang, immerhin müssen sie noch ein ganzes Jahr warten.

Ein User schreibt beispielsweise, dass er es schade findet, dass aktuell laufende Show nicht in jedem Jahr eine neue Staffel erhalten. Das Phänomen sei ihm schon vor den Streiks und der Corona-Pandemie aufgefallen.

Doch ein anderer User erwähnt, dass die Serie immerhin auf einen Schlag veröffentlicht wird. Die Alternative wäre, dass die neuen Folgen wochenweise zu sehen sind, was wohl ebenfalls vielen gegen den Strich gehen dürfte.

Andere wiederum können es einfach nicht abwarten, weil sie schon jetzt wissen, was in Staffel 2 der Serie passieren wird. Gerade der Anfang wird einigen „das Herz herausreißen“, wie ein User schreibt.

Was wäre euch lieber? Ein Start im März 2025 mit allen Folgen auf einmal? Oder ein früherer Release, bei dem die Folgen wochenweise erscheinen?