God of War-Fan vermöbelt die Walküren-Königin in lumpigen 13 Sekunden

Da God of War Ragnarök schon in der kommenden Woche erscheint, steigt bei vielen Spieler*innen der Anreiz, den ersten God of War-Titel noch einmal durchzuspielen. Und dabei stellen sich einige Fans die verrücktesten Herausforderungen.

Einige neu aufgetauchte Videos zeigen nun, dass selbst einer der schwersten Bosse im Spiel im Handumdrehen zum Kinderspiel wird. Wir verraten euch, mit welchem Trick der Endgegner besiegt wurde und wie ihr selbst ebenfalls den rekordverdächtigen Kampf durchführen könnt.

God of War-Boss in nur 13 Sekunden legen

Auf Reddit postet User AhmedRoasko sein God of War-Video, in welchem er Walküren-Königin Sigrun in nur 13 Sekunden die Stirn bietet. Sein Vorbild ist dabei das Video von YouTuber Kaown. Den Kampf hat er auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und ganz ohne Mods absolviert:

Wer ist Sigrun eigentlich? Sigrun ist die Walküren-Königin und der wohl mächtigste optionale Boss in God of War. Die geflügelte Dame besitzt die Fähigkeiten all ihrer Untergebenen, was sie zu einem harten Brett macht.

Umso erstaunlicher ist es, dass die wohl größte Herausforderung in God of War selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad in nur wenigen Sekunden besiegt wird. Für den Kampf haben die Veteranen aber einige Stunden investiert, um einen erfolgreichen Durchlauf hinzukriegen.

So wird Sigrun zum Kinderspiel

Was ist das Geheimnis? Das Problem ist, dass Sigrun zum Beginn des Kampfes nicht immer nach hinten an die Wand fliegt. Alternativ fliegt sie nämlich direkt auf euch zu und tötet euch mit einem Schlag. Doch wenn sie nach hinten fliegt, könnt ihr sie dort festnageln.

Die Fans tragen außerdem das Zeus-Ausrüstungsset und nutzen den Talisman der Welten, mit dem die Zeit kurzweilig verlangsamt werden kann. Zudem nutzen beide User spezielle Attacken und Verbesserungen, um Sigrun gen Erdboden zu schicken.

Es soll zwar noch andere Videos geben, in denen Sigrun schneller besiegt wird, doch bei diesen Videos sollen Cheats genutzt worden sein, die den Schaden von Kratos erhöhen. Somit könnte es sein, dass es sich bei diesen 13 Sekunden-Videos um die schnellste Möglichkeit handelt, Sigrun auf normale Art und Weise zu vernichten.

Wie nutzt ihr die Zeit bis zum Release von God of War Ragnarök?