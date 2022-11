God of War Ragnarök erscheint in 4 Tagen: Das müsst ihr zum Release wissen

Lange war ungewiss, ob God of War Ragnarök für die PS4 und die PS5 tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen würde. Doch die Götter – bzw. Sony und Entwickler Santa Monica Studios – hatten dann doch ein Einsehen und schicken Kratos und seinen Sohn Atreus Anfang November 2022 in ihr nächstes Abenteuer. In diesem Artikel fassen wir nochmal alles zusammen, was ihr zum Release von Ragnarök wissen müsst.

Test zu God of War Ragnarök: Wie gut ist das Spiel?

Diese Frage können wir seit dem 3. November beantworten, da fiel nämlich das Test-Embargo für God of War Ragnarök. Und so viel sei gesagt: Ihr könnt euch auf ein echtes Brett freuen!

Alles Weitere verrät euch Kollege Dennis in seinem umfangreichen und spoilerfreien Test:

Test-Video: Für alle, die lieber bewegte Bilder schauen, haben wir auch etwas in petto. In unserem über fünfzehn Minuten langen Test-Video findet ihr unsere Einschätzungen samt vieler Gameplay-Szenen:

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Release - Wann erscheint God of War Ragnarök für PS5 und PS4?

Allzu lange müsst ihr auf den nächsten Auftritt von Kratos und Atreus nicht mehr warten, denn schon in wenigen Tagen ist es soweit:

Release-Termin: 9. November 2022 (Mittwoch)

Wie gut ist die PS4-Version? God of War Ragnarök erscheint sowohl für die Current, als auch für die Last Gen. Auf der PS4 läuft der Titel dabei erfreulicherweise sehr sauber und mit konstanter Framerate, allerdings solltet ihr euch darauf einstellen, dass eure PS4 beim Spielen etwas lauter wird.

Preload - Kann ich God of War Ragnarök schon herunterladen?

Kurz und schmerzlos: Ja, das geht bereits! Genauer gesagt ist der Preload zu Ragnarök seit dem 3. November auf PS5 und PS4 möglich. Folgenden Speicherplatz solltet ihr dabei auf euren Festplatten freihaben oder -schaufeln:

PS5 : 83,98 GB (Version 1.02)

: 83,98 GB (Version 1.02) PS4: 106,75 GB (Version 1.02)

Mehr zum Preload findet ihr in unserem separaten Artikel:

Gameplay - Welche Neuerungen gibt es in God of War Ragnarök?

Das Reboot von 2018 setzte die Messlatte für die Serie bereits sehr hoch und sahnte in unserem Test eine 93er-Traumwertung ab. Ragnarök baut auf diesem Fundament auf, webt aber natürlich zahlreiche Neuerungen mit ein. Dazu gehören unter anderem:

Kratos und Atreus verschlägt es in sämtliche neun Welten der nordischen Mythologie

Es gibt deutlich mehr (optionale) Bosskämpfe und eine größere Varianz an Gegnern

Überarbeitetes Kampfsystem: Kratos setzt unter anderem neue Spartan Rage-Angriffe und neue Schilde ein und bewegt sich dank seiner Chaosklingen nun auch deutlich öfter in der Vertikalen

Es gibt einige sehr gute und emotionale Nebenmissionen.

Generell ist der Umfang im Vergleich zum Vorgänger noch einmal deutlich gestiegen.

Noch mehr Infos und Trailer zum Spiel findet ihr übrigens in der Übersicht von Jonas:

Mit diesen Infos solltet ihr gut auf den Release von God of War Ragnarök vorbereitet sein. Und wir sind gespannt, wie euch das neue Abenteuer von Kratos und Atreus gefallen wird. Was erhofft ihr euch von Ragnarök. Und: Werdet ihr den Titel auf der PS5 oder der PS4 zocken?