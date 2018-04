Mit einer Spielzeit von 25 bis 30 Stunden allein für die Kampagne ist das neue God of War fast drei Mal so lang wie seine Vorgänger. Wer alle optionalen Inhalte, wie Truhen finden will, ist locker 40 Stunden oder länger beschäftigt, je nachdem auf welchem Schwierigkeitsgrad gespielt wird.

Hinzu kommen etliche Ausrüstungsgegenstände und Zauber, die wir finden und kaufen können, um Kratos und seinen Sohnemann gemäß des eigenen Spielstils anzupassen. In anderen Worten: God of War übertrifft die alten Teile der Reihe in Sachen Umfang bei Weitem.

Gegenüber PlayStation Blog äußert sich Creative Director Cory Barlog zu seinem Zwang, Spiele größer und größer zu machen. Von einer 60 Euro teuren Singleplayer-Erfahrung sollen Spieler so viel haben wie nur möglich.

"Ich hatte schon immer den Zwang, viel liefern zu müssen. Ich füge ständig Inhalte hinzu, mache das Spiel größer und besser, weil ich nichts auf dem Tisch liegen lassen kann. Ich möchte Spielern eine vollständige Erfahrung bieten. Ihr zahlt 60 (Euro)? Dann bekommt ihr alles, was ich euch geben kann."

Das Abenteuer von Kratos und Atreus wird keine Inhalte für Mikrotransaktionen zurückhalten. Einen Season Pass gibt es ebenfalls nicht.

Ob es DLCs geben wird, ist aber unklar. Horizon Zero Dawn beispielsweise hat keinen Season Pass, bekam mit The Frozen Wilds aber einen umfangreichen Story-DLC spendiert. Möglicherweise schieben die Macher ja unabhängig von Barlogs Aussage, für ein Vollpreisspiel so viel Content zu bieten wie möglich, irgendwann ja einen Story-DLC für God of War nach. Bei den Kritikern kommt das Action-Adventure bislang nämlich super an und hat als das bislang am besten bewertete PS4-Exklusivspiel das Zeug zu einem riesigen Verkaufserfolg.

God of War erscheint am 20. April exklusiv für die PS4. Wie uns das Spiel gefällt, lest ihr in unserem Test zu God of War nach.