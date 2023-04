God of War: Ausgerechnet Kriegsgott Kratos wirbt für Frieden im Konsolenkrieg

Der Kratos-Darsteller wirbt für mehr Verständnis.

Der Konsolenkrieg geht sowohl vielen Xbox- als auch PlayStation-Fans gründlich auf die Nerven. Trotzdem will er nie so recht enden. Immer noch gehen sich manche Leute gegenseitig dafür "an die Gurgel", die je andere Plattform zu bevorzugen. Aus Diskussionen werden dabei im Netz schnell unsachliche Streits, bei denen mit persönlichen Beleidigungen um sich geworfen wird.

Einer, dem das anscheinend gehörig gegen den Strich geht, ist ausgerechnet Christopher Judge. Also der Schauspieler, der in den neuen God of War-Spielen Kratos - den Kriegsgott - verkörpert.

Kratos-Darsteller wirbt für Frieden zwischen Xbox- und PlayStation-Fans

Kürzlich fanden die BAFTA Game Awards statt. Christopher Judge erhielt dabei, wenig überraschend, eine Auszeichnung in der Kategorie "Darsteller in einer Hauptrolle". Während der Schauspieler bei den Game Awards im Dezember eine etwas irritierende Rede in Rekordlänge hielt, thematisierte er dieses Mal den Konsolenkrieg.

Judge dankte den Fans des PS4- und PS5-exklusiven Titels und forderte daraufhin dazu auf, sich gegenseitig gut zu behandeln. Er betonte die Gemeinsamkeiten zwischen den Spielenden, auch wenn diese sich auf unterschiedlichen Plattformen bewegen und fügte an (via videogameschronicle.com):

Ganz egal, welche Plattform ihr liebt, ganz egal, welches Spiel ihr liebt, ihr seid immer noch Teil der Gaming Community. Gönnt einander eine Pause.

Es bleibt zu hoffen, dass sich das Fans beider Seiten zu Herzen nehmen. Den Award für das beste Spiel hat God of War Ragnarök bei den BAFTA Awards übrigens nicht mit nach Hause genommen. Der ging an Vampire Survivors.

So geht es mit God of War weiter

Nach Ragnarök soll mit dem nordischen Setting erstmal Schluss sein. Das lässt sich zumindest aus den Aussagen des Entwicklerteams schließen. Kürzlich hat der Tyr-Darsteller allerdings angedeutet, dass wir noch mehr von seinem Charakter zu sehen bekämen.

Diese Aussage könnte sich auf einen DLC beziehen, was sich aber mit Aussagen von Game Director Eric Williams beißt. Demnach könnte es womöglich um die bereits bestätigte God of War-Serie gehen. Mehr erfahrt ihr in den oben verlinkten Artikeln.