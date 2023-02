God of War Ragnarök hätte beinahe einen eigenen The Last of Us 2-Moment bekommen

So sehr God of War The Last of Us ähnelt, hätte God of War Ragnarök dem zweiten The Last of Us nacheifern können. Das heißt: Zu Beginn der Entwicklung sollte die Story des Sony Santa Monica-Blockbusters ganz anders ablaufen. Wie genau, verrät der Narrative Director Matt Sophos in einem neuen Interview.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

God of War Ragnarök-Macher*innen wollten Kratos wirklich sterben lassen

Vor dem Release von God of War Ragnarök gab es sehr viele Spekulationen darum, wie die Geschichte weitergeht. Viele Fans sind davon ausgegangen, dass Kratos das Zeitliche segnet. Das wäre ideal gewesen, um eine Rache-Story rund um Atreus zu erzählen (und hätte zumindest teilweise stark an The Last of Us Part 2 erinnert).

Dazu hat sich mein geschätzter Kollege Dennis schon einige lesenswerte Gedanken gemacht:

Es war wirklich geplant: Jetzt stellt sich heraus, dass die vielen Vermutungen durchaus richtig lagen – wenn auch nur zwischenzeitlich. Wie wir wissen, hat sich die Idee dann nicht durchgesetzt. Aber es gab zu einem Zeitpunkt der Arbeit an Ragnarök durchaus den Plan, Kratos sterben zu lassen (Quelle: MinnMax via Game Rant).

So sollte es ablaufen: Die eigentliche Idee war, Kratos direkt im ersten Boss-Kampf zu Beginn des Spiels sterben zu lassen. Thor hätte Kratos ins Jenseits befördert.

Aber nicht für immer: 20 Jahre später sollte Atreus seinen Vater wieder aus der Hölle zurückholen. Der erwachsene Protagonist hätte Kratos dann gerettet.

Warum dann doch nicht? Game Director Eric Williams war nicht glücklich damit. Es hätte einen weiteren Tod für Kratos ohne echte Konsequenzen bedeutet. Schnell wurden sich die Beteiligten einig, dass es anders gehen muss.

Außerdem dreht sich die Geschichte um ein Ausbrechen aus dem ewigen Kreislauf der nordischen Mythologie. Noch einmal fast dieselbe Geschichte zu erzählen – ohne große Veränderungen bei Kratos – wurde nicht für gut oder passend befunden.

Hier könnt ihr euch Kratos und Atreus noch einmal in Aktion ansehen:

Amazon-Serie kommt! Amazon hat sich die Rechte an einer God of War-Verfilmung schon vor einer ganzen Weile gesichert. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde dann berichtet, dass eine Serien-Adaption der God of War-Spiele in Auftrag gegeben wurde. Bis wir sie sehen können, dürfte es aber noch ganz schön lange dauern.

Wie hättet ihr es gefunden, wenn der ursprüngliche Plan durchgezogen worden wäre?