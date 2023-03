God of War: Tyr-Sprecher kündigt 'Rückkehr' an & das riecht nach DLC oder Serie

God of War-DLC, Serie oder eigenständiges Spin-Off? Der Tyr-Sprecher läst Raum für Spekulationen.

Eigentlich hat God of War seine nordische Saga mit dem aktuellen Ableger GoW Ragnarök beendet. Ein möglicher neuer Teil würde sich also wieder einer komplett anderen Mythologie widmen, darauf lassen zumindest bisherige Aussagen des Entwicklerteams schließen.

Die Aussage eines Synchronsprechers wirft jetzt allerdings Fragen auf, denn anscheinend gibt es da doch Charaktere aus Ragnarök, die wir noch einmal wiedersehen werden.

Die nordische Saga geht weiter, wenn es nach Tyr-Sprecher geht

Bei einem PAX East-Panel zu God of War hat Ben Prendergast, die Stimme des nordischen Kriegsgottes Tyr, eine sehr interessante Aussage getätigt. Ihm zufolge wird Tyr wohl auch in Zukunft Auftritte haben (via PushSquare):

Und ich werde zumindest soviel sagen: Das ist nicht das letzte, was ihr von Tyr gesehen habt.

Das ist natürlich besonders interessant, da Tyr als nordischer Gott in den künftigen God of War-Spielen eigentlich gar keine Rolle spielen dürfte. Trotzdem gibt es hier einige mögliche Optionen, wie er dennoch einen Auftritt bekommen könnte.

DLC, Spin-Off, Serie? Allen voran wäre da wohl ein möglicher DLC, der die Geschichte des Kriegsgottes weitererzählt oder sich gar mit der Vorgeschichte befasst, bevor Kratos zu den Asen und Wanen gestoßen ist. Dem entgegen spricht, dass Game Director Eric Williams in der Vergangenheit erklärt hat, dass wir nicht auf einen DLC hoffen sollten, da God of War Ragnarök selbst schon so groß sei.

Das schließt allerdings keinen kleineren Ableger aus. Der könnte dann beispielsweise die Geschichte von Atreus weiterverfolgen. Seine Story ist nämlich weit mehr mit der nordischen Mythologie verbunden als die von Kratos, schließlich sucht Atreus noch nach einem Weg, die Riesen zu befreien.

Welche Götterwelt ihr als nächstes mit Kratos auseinandernehmen wollt, habt ihr hier mit einem klaren Sieger gewählt:

Tyrs Auftritt muss nicht in den Spielen sein

Eine weitere Option wäre natürlich auch, dass ein zusätzlicher Auftritt von Tyr überhaupt nichts mit den Spielen zu tun hat. Denkbar wäre auch eine Umsetzung in einen ganz anderen Medium, schließlich ist eine God of War-Serie von Amazon bereits bestätigt.

Immerhin soll die Serien-Adaption die Geschichte des Soft-Reboots von 2018 nacherzählen. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn Tyr hier bereits einen kurzen Auftritt hat oder auch Ragnarök im Anschluss eine Staffel spendiert bekommt – ähnlich der The Last of Us-Serie, die Part 2 in einer zweiten Staffel erzählen wird.

Wer weiß, vielleicht arbeitet Prendergast auch an einem ganz anderen Projekt wie etwa einer animierten Serie oder ähnlichem. Die God of War-Reihe ist schließlich erfolgreich genug, dass sich hier jede Menge Möglichkeiten anbieten.

In welcher Form würdet ihr Tyr am ehesten wiedersehen wollen? Ein neuer Teil, ein eigener Ableger oder doch eine Serie?