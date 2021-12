PS5-Konsole im Red Dead Redemption 2-Design ist ein Traum für Fans

Wer sich im Wilden Westen heimisch fühlt, der kommt nicht um das Western-Rollenspiel Red Dead Redemption 2 herum. In diesem Action-Adventure schlüpfen wir in die Rolle von Arthur Morgan, der Mitglied einer Verbrecherband ist. Während der erste Teil Gerüchten zufolge als Remaster für PS5 erscheinen könnte, hat ein Spieler direkt seine ganze PS5-Konsole im Stile des Western-Abenteuers umgestaltet.

PS5 mit Revolvern und Cowboyhut

Wie sieht die Konsole aus? Auf Reddit stellt der Künstler Manwithnoname88 sein Werk vor. Die PS5-Konsole wurde zu Ehren von Red Dead Redemption 2 kreiert und beeindruckt mit dem Detailreichtum:

PS5-Konsole im Red Dead Redemption 2-Design - Screenshots der modifizierten PS5-Konsole ansehen

Die PS5-Konsole wurde mit einem Skin in Holz-Optik ummantelt. Auf dem Holz-Skin befinden sich zwei Revolver und ein Cowboyhut. Der Standfuß ist umringt von einem Munitionsgürtel mit Patronen für die Revolver. Außerdem ist auf einer Seite das Logo von Red Dead Redemption 2 mit einem Nachbau eines alten, vergilbten Fotos zu sehen. Vorne auf der PS5 prangt ein goldenes Rockstar-Logo.

Das Design beeindruckt vor allem durch seine kleinen Details. Im Waffengürtel oder am Cowboyhut sind beispielsweise die einzelnen Nähte zu sehen, während im nachgebauten Holz einzelne Furchen zu erkennen sind.

Community zeigt sich begeistert

In den Kommentaren haben die Spieler*innen fast nur Lob für das Design übrig. CalliCosmos schreibt beispielsweise, dass der Schöpfer dieses Design einen guten Job gemacht hat. User SockPuppet-1001 hingegen findet vor allem den Cowboyhut genial.

Allerdings gibt es einige Spieler*innen, die Bedenken aufgrund der Hitzeentwicklung der modifizierten PS5-Konsole haben. Das Material könnte die Wärme schlechter ableiten und zu einem Hitzestau in der Konsole führen.

Doch der Bastler kann die Spielerschaft beruhigen: Er hat Materialien verwendet, die sowohl design-technisch als auch funktionell sind. Somit ist sichergestellt, dass die PS5-Konsole bei Gebrauch nicht überhitzt und die Materialien nicht schmelzen.

Falls ihr die PS5-Konsole etwas zu detailliert findet, könnten vielleicht die folgenden Konsolen-Designs etwas für euch sein:

Der Erfolg der Red Dead Redemption-Reihe ist so groß, dass Take-Two und Rockstar an weiteren Teilen in der Zukunft arbeiten wollen. Während einer Konferenz enthüllt CEO Strauss Zelnick, dass nicht nur GTA, sondern auch die Wild West-Reihe mit weiteren Teilen versorgt werden soll.

Wie findet ihr das gezeigte Design? Welches Spiel würdet ihr gerne an einer PS5-Konsole sehen?