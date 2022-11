God of War Ragnarök: Der beste Schild für jeden Spielstil

Der griechische Gott des Krieges ist eher für seine gnadenlosen Angriffe bekannt als für seine Abwehr. Erst in God of War wurde ein Schild zum permanenten Begleiter. Im neuen Teil God of War Ragnarök bekommt ihr nun sogar die Wahl, welches Schild ihr führen wollt: Undurchdringliche Mauer oder doch lieber fast eine zweite Nahkampfwaffe.

Ob ihr eure PS5 vor God of War Ragnarök verteidigen müsst, oder den Angriff zulassen solltet, verrät euch Dennis im Test:

140 25 God of War Ragnarök im (spoilerfreien) Test Einfach nur göttlich!

Die Wahl zu Beginn

Recht früh im Spiel verliert Kratos seinen Schild aus dem ersten Teil und erhält die Wahl zwischen zwei anderen. Macht euch dabei nicht allzu viele Gedanken, denn ihr könnt jederzeit den zweiten Schild auch herstellen, wenn ihr mit dem ersten nicht zufrieden seid. Gerade für den Anfang möchten wir euch allerdings zur Steinmauer raten. Während ihr euch noch an das Kampfsystem gewöhnt, erlaubt euch die Steinmauer sehr viel mehr Fehler, als die punktgenauen Paraden des furchtlosen Schilds.

Alle Schilde in der Übersicht

Insgesamt gibt es fünf Schilde im gesamten Spiel, jeder mit einer eigenen Block-Mechanik und Schildschlag. Überlegt euch, sobald ihr alle ausprobiert habt, in welchen ihr eure Ressourcen investiert, denn sonst wird es später schwer, wenn ihr wechseln möchtet. Upgrade-Materialien sind zwar nicht mehr so rar gesät, wie noch im ersten Teil von God of War, aber immer noch selten genug, dass ihr selbst im Endgame höchstens zwei Schilde wirklich bis auf das Maximum pushen werdet.

Steinmauer

Fundort: Ihr erhaltet den Schild vom Schmied

Die Steinmauer hat uns durch das komplette Spiel begleitet. Denn während andere Schilde unter den mit gelb markierten Schlägen zusammenbrechen, bleibt die schwere Mauer einfach bestehen. Das gibt euch sehr viel mehr Sicherheit, gerade bei den zahlreichen Bosskämpfen des Spiels.

Die beiden Nachteile des Schildes sind eigentlich keine: Langsam seid ihr nur, wenn ihr blockt und auch mit der Steinmauer solltet ihr vornehmlich parieren oder nur kurz blocken. Auch dass ihr den Schild regelmäßig entladen müsst, wenn er zu viele Schläge kassiert hat, ist eher ein Vorteil. Die kraftvollen Schildschläge verursachen sehr viel Taumelschaden, selbst gegen Gruppen von Gegnern.

Fazit: Unserer Meinung nach der beste Schild des Spiels, egal ob ihr euch Anfangs noch dahinter versteckt, oder später richtig das Timing beherrscht. So ist er auch besonders für Neulinge geeignet.

Furchtloser Schild

Fundort: Ihr erhaltet den Schild vom Schmied.

Der Name des Schilds ist Programm. Ihr müsst sehr genau mit dem Schild parieren, denn selbst leichteste Treffer durchbrechen den Block völlig. Daher ist der Schild eher für Profis geeignet, die das Kampfsystem schon verinnerlicht haben.

Habt ihr Paraden jedoch perfektioniert, dann wirkt es so, als hättet ihr mit dem Schild eine zusätzliche Waffe in der Hand. Der Schildschlag verursacht massiven Schaden und lässt kleinere Gegner durch die Gegend fliegen.

Fazit: Den furchtlosen Schild zu benutzen, setzt euch einem großen Risiko aus. Besonders in Bosskämpfen kann das lebensgefährlich sein. Benutzt ihn nur, wenn ihr ihn auch wirklich beherrscht, sonst wird es frustig.

Wächterschild

Fundort: Ihr erhaltet ihn automatisch während der Hauptmission von Kapitel acht.

Kratos Schild aus dem ersten Teil könnt ihr später wiedererlangen und er funktioniert immer noch genauso, wie ihr es erwartet. Er liegt in seiner Defensive und Offensive genau zwischen der Steinmauer und dem furchtlosen Schild, was ihn zu einem guten Allrounder macht.

Die Paraden des Wächterschilds verursachen unterschiedliche Effekte, je nachdem, was für einen Angriff ihr absorbiert. So könnt ihr beispielsweise Fernangriffe auf ihre Verursacher zurückschleudern.

Fazit: Nach der Steinmauer auf jeden Fall der beste Schild und bei manchen Bosskämpfen mit vielen Fernkampfangriffen sogar besser.

Schmetterschild

Fundort: Ihr erhaltet den Schild vom Schmied.

Der Schmetterschild hat uns mehr als einmal getötet, weil er anders funktioniert als die Konkurrenz. Ihr müsst den Schild über längere Zeit oben halten und sammelt Ladungen an. Blocken verbraucht dann wiederum Ladung, wenn ihr einen Schlag kassiert. Parieren hingegen gibt euch Ladung, statt sie zu verbrauchen. Außerdem könnt ihr mit dem Schildschlag jegliche Ladung verbrauchen, für einen starken Angriff.

Ihr merkt schon, der Schild ist etwas komplizierter. Im Gegenzug macht er aber auch nichts anderes als der Wächterschild. Und das ist die Krux: Warum sich mit dieser Mechanik auseinandersetzen, wenn ihr es auch einfacher haben könnt, besonders in den hektischen Kämpfen in God of War.

Fazit: Ein überkomplizierter Schild, der von euch viel Aufmerksamkeit verlangt, ohne das ihr einen wirklichen Vorteil aus ihm zieht.

Ansturmschild

Fundort: Ihr könnt den Schild in Helheim in einer Truhe finden, während ihr mit Kratos dort unterwegs seid. Verpasst ihr ihn, dann findet ihr ihn später beim Schmied.

Der Ansturmschild ist eure Wahl, wenn ihr gegen viele Fernkämpfer antretet, oder Gegner, die gerne fliehen. Statt eines Schildschlages stürmt ihr nach vorne und blockt automatisch alle Fernkampfangriffe. Erreicht ihr euer Ziel, dann führt ihr einen Schlag aus und schleudert Gegner in die Luft, wenn ihr genug Strecke hinter euch gebracht habt.

Das klingt alles erstmal cool und ist es auch, wenn ihr ihn das erste Mal ausprobiert. Aber leider ist die Nützlichkeit doch arg beschränkt. Fernkämpfer werden oft von Nahkämpfern geschützt, indem sie sich in den Weg stellen. Oder Bogenschützen fliehen direkt auf eine höhere Ebene als ihr. Damit ist der direkte Pfad zu ihnen oft blockiert.

Fazit: Ein zu nischiger Schild, der oft vom Wächterschild ausgestochen wird, da dieser Fernkampfangriffe parieren kann.

Noch mehr Guides zu Ragnarök

In den nächsten Tagen folgen noch viele weitere Guides zu Kratos' neuem Abenteuer. Wir verraten euch dann zum Beispiel, wie ihr Odins Raben aufspürt, wo die Nornen ihre Truhen verstecken und vieles mehr. Schaut also unbedingt regelmäßig in unserer Guide-Sektion vorbei, in denen ihr schon allgemeinere Themen, wie die Spielzeit und eine Kapitelübersicht, alle Trophäen für Platin und die Freischaltung des Transmog-Systems findet.