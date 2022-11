God of War Ragnarök hat ein geheimes Ende und das solltet ihr unbedingt erleben

Oft bieten Spiele nach dem Abspann noch eine weitere Zwischensequenz, die das Ende ergänzt oder auch mal einen neuen Serienteil andeutet. In God of War Ragnarök startet eine solche Post-Credit-Scene aber nicht, nachdem die Namen der Entwickler*innen über den Bildschirm geflimmert sind. Um den richtigen Abspann zu sehen, müsst ihr zuvor das "wahre Ende" des Action-Adventures erleben, das an eine der besten Story-Missionen aus dem Spiel geknüpft ist. Wie ihr das Secret Ending erreicht, wollen wir euch verraten.

Zum Thema Spoiler: Natürlich solltet ihr diesen Artikel bestenfalls erst lesen, nachdem ihr das "normale" Ende von Ragnarök erreicht habt . Ihr müsst jedoch nicht fürchten, dass wir euch in diesem Artikel Inhalte aus dem Secret Ending oder gar dem Ende des Spiels verraten.

So findet ihr das Secret Ending von God of War Ragnarök

Habt ihr God of War Ragnarök erst durchgespielt, sprecht mit Lunda, die ihr an jeder Schmiede in den neun Welten antrefft – beispielsweise in Sindris Haus. Begebt euch nun durch ein Weltenportal zurück nach Svartalfheim. Hier müsst ihr der Taverne im Norden der großen Zwergenstadt einen Besuch abstatten. Den genauen Ort haben wir für euch hier rot markiert:

Seid ihr erst einmal in der Taverne angekommen, lauscht dem Gespräch zwischen Lunda, Durlin und Raeb und interagiert im Anschluss mit Brok. Ihr bekommt nun im Questlog angezeigt, wohin euch die Reise führt.

Warum das Secret Ending so interessant ist

Ohne euch zu viel vorwegzunehmen: Das zweite und für uns auch wahre Ende von God of War Ragnarök, ist zugleich auch der emotionalste Moment im Spiel. Die Mission verleiht dem Abschluss des Spiels nochmal eine ganz neue Tonalität und verdeutlicht ein weiteres Mal, wie gut und mit welcher Charaktertiefe die Figuren geschrieben sind.

Falls ihr es schon erlebt habt: Wie hat euch das Secret Ending gefallen?