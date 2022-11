God of War Ragnarök lässt euch das Eichhörnchen zur Weißglut treiben (ihr Monster)

In God of War Ragnarök gibt es neben einer Reihe bekannter Charaktere auch einige neue Gesichter. Zugegeben, die meisten (besonders die göttlichen) von ihnen wollen Kratos am liebsten an den Kragen, es gibt aber auch einige liebenswerte Gesellen. Der putzigste unter ihnen ist wohl mit Abstand das Eichhörnchen Ratatöskr, der euch mit Rat und Tat zur Seite steht. Habt ihr es aber auf den Flauschepelz abgesehen, könnt ihr ihn auch so richtig ärgern.

Die Glocke lässt Ratatöskr stinksauer werden

Ratatöskr ist einer der neuen Charaktere, die ihr recht früh im Spiel kennenlernt. Ihr könnt ihn bei Sindris Haus antreffen, wann immer ihr eure Axt auf das Windspiel werft. Zwar gibt er euch im Spielverlauf auch die eine oder andere Nebenquest, es ist aber auch einfach nett, kurz bei ihm anzuhalten und seinen Geschichten über den Weltenbaum zu lauschen - was nicht zuletzt seiner offenen und höflichen Persönlichkeit geschuldet ist.

Übertreibt ihr es allerdings mit dem flauschigen Eichhörnchen, merkt ihr ganz schnell, dass auch seine Geduld ihre Grenzen hat. Ein Fan wollte es ganz genau wissen und hat ausprobiert, wie oft ihr das Windspiel läuten müsst, bis Ratatöskr es nicht mehr ertragen kann. Seine Reaktion dürfte wohl für alle nachvollziehbar sein, die je in ihrem Leben in einem Service-Job gearbeitet haben.

Schaut es euch am besten einfach selbst an:

Zugegeben, die ganze Szene ist auch überaus witzig. Besonders da Ratatöskr irgendwann merkt, dass Kratos ihn wohl ärgern will und versucht, sich zusammenzureißen. Ein wenig fies ist das Ganze aber trotzdem. Immerhin hat Ratatöskr uns nun wirklich nichts getan - zumindest wenn man seine nervigen Spektral-Emotionen nicht mitzählt.

Ein Meisterwerk auf PS4 und PS5

Szenen wie diese zeigen aber auch einfach, wie viel Liebe zum Detail in God of War Ragnarök steckt. Momente wie diese gibt es nämlich noch öfter im Spiel, es lohnt sich also, sich umzuschauen. Nicht umsonst hat Ragnarök bei uns im GamePro-Test das Fazit "Einfach nur göttlich" erhalten. Dabei konnte uns das Spiel nicht nur auf PS5 überzeugen, auch die PS4-Version dürfte technisch das beste sein, was die Last Gen-Konsole schaffen kann.

Habt ihr auch schon ähnliche Szenen in God of War Ragnarök entdeckt?