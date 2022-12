God of War Ragnarök: Diese nützliche Heil-Mechanik habt ihr vielleicht gar nicht bemerkt

In God of War Ragnarök stecken so viele kleine Details und Mechaniken, dass ihr beim Spielen vielleicht manchmal gar nicht wisst, wo ihr hinschauen und auf was ihr achten solltet. Da kann es schon mal sein, dass euch eine Mechanik entgeht. So ging es zumindest einen Reddit-User, der erst nach 35 Stunden bemerkt hat, dass es relativ einfach möglich ist, sich nach einem Kampf zu heilen. Damit das Feature euch nicht entgeht, verraten wir euch, wie es funktioniert.

So werdet ihr nach dem Kampf geheilt

Wollt ihr Kratos nach Treffern wieder fit machen, braucht ihr grün leuchtende Items dafür. Mit rot leuchtenden Items füllt ihr seine Spartan Rage wieder auf, um im Kampf richtig ausrasten zu können. Nach einem Kampf, der euch ziemlich viel abverlangt hat, müsst ihr also erst wieder neue Heilung finden. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit.

Wie heisenberg_82_WW auf Reddit gesteht, hat der User diese erst nach 35 Stunden entdeckt, also vermutlich ziemlich gegen Ende des Spiels:

Falls ihr nach einem großen Kampf wenig Gesundheit oder Spartan Rage habt, geht zu einem Mystischen Tor. Immer, wenn ihr ein Tor aktiviert, wird eure Gesundheit und eure Spartan-Leiste aufgefüllt. Ich habe bei meinem ersten Durchlauf um die 35 Stunden gebraucht, bis mir das aufgefallen ist.

Offenbar ist der User mit seiner späten Entdeckung nicht allein. Baciu14 verrät beispielsweise:

Habe das herausgefunden, nachdem ich 100% gemacht habe.

Hanzo7682 gibt zu bedenken:

Ich wünschte, es gäbe mehr Portale auf der Map.

Weitere Reddit-User verraten in den Kommentaren, dass ihnen die Mechanik ebenfalls erst spät aufgefallen sei, während andere zustimmen, dass sie ihnen geholfen habe, beispielsweise bei manchen der Berserker.

Falls ihr übrigens zusätzliche Hilfe bei optionalen Bossen braucht, gibt es für diese eine praktische Barrierefreiheits-Einstellung, die euch die Kämpfe erleichtert.

Wie sieht es bei euch aus: Wusstet ihr, dass ihr an den Portalen geheilt werdet und habt ihr das bei eurem Durchlauf genutzt?