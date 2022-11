God of War Ragnarök: Diese interaktive Map ist einfach nur fantastisch

Falls ihr aktuell auf der Suche nach den Geheimnissen in God of War Ragnarök seid, haben wir vielleicht genau das Richtige für euch. Unsere polnischen Kollegen und Kolleginnen von Gamepressure haben ganz fantastische interaktive Maps für das Action-Adventure gebastelt, die euch beispielsweise super übersichtlich aufzeigen, wo sich Odins Raben verstecken oder wo sich die nächste Nornentruhe befindet.

Hier geht es zu den interaktiven Maps:

Svartalfheim

Alfheim

Vanaheim

Midgard

Niflheim

Helheim

Muspelheim

Jotunheim (folgt in Kürze)

Warum gibt es keine Karte für Asgard? Ins Reich der Asen gelangt ihr im Verlauf der Geschichte automatisch. Hier gibt es aber keine Sammelgegenstände und auch Nebenaufgaben könnt ihr hier keine annehmen.

Diese Locations zeigen die Maps

Auf den interaktiven Karten könnt ihr euch ganze 19 verschiedene Punkte anzeigen lassen. Folgende sind enthalten:

Artefakte

Anlegestellen für das Boot

Berserker Grabsteine

Truhen

Draugr-Löcher

Eingänge

Kämpfe

Überreste von Asgard

Legendäre Truhen

Lore

Hauptquests

Portale

Nornentruhen

Odins Raben

Schmiede (unter dem Punkt: Shops)

Nebenaufgaben

Schatzkarten

Yggdrasil-Tau

Yggdrasil-Riss

Hilfe bei den Nornentruhen

Die Nornentruhen sind von großer Bedeutung, da wir in ihnen abwechselnd Idunn-Äpfel oder Blutmet-Hörner finden, was Kratos Gesundheit oder Rage steigert. In einem separaten Guide verraten wir euch, wo ihr die Kisten findet, aber auch, wie ihr die kleinen Rätsel löst.

Weitere GamePro-Guides: Ihr wollt wissen, wo ihr Sturmflammen, Frostflammen oder Chaosflammen zur Verbesserung eurer Waffen findet? Welche die beste Rüstung für Kratos ist oder welchen Schild wir euch empfehlen?

Wie gefallen euch die interaktiven Maps und nutzt ihr sie beim Spielen?