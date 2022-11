God of War Ragnarök: Alle 4 Sturmflammen finden

Das Arsenal von God of War Ragnarök erhält Zuwachs. Neben den brennenden Klingen und der frostigen Axt werdet ihr nun auch den Sturm auf eurer Seite haben. Doch genau wie die beiden anderen Waffen müsst ihr ein paar Nebenaufgaben absolvieren, wenn ihr die volle Kraft entfesseln möchtet.

Wann ihr die dritte Waffe bekommt und was sie tut, verraten wir euch im Spoiler-Kasten: Den Draupnir-Speer erhaltet ihr während der Hauptgeschichte in Kapitel 6: "Das Schicksal schmieden". Mit ihm könnt ihr die Risse aufsprengen und Abgründe überwinden, die ihr überall in der Welt findet.

Sturmflamme während der Geschichte

Im Gegensatz zu den andere Waffen, die ihr von Stufe 1 an entwickeln müsst, bekommt ihr Kratos’ neuestes Spielzeug schon auf Stufe 5. Eine Flamme bekommt ihr während der Hauptgeschichte:

Sturmflamme 1: Besiegt das Boss-Duo Hrist und Mist während Kapitel 10, Die Beschwörung.

Optionale Sturmflammen

Die letzten drei Flammen erhaltet ihr nur über optionale Aufgaben. Mit ihnen erreicht die Waffe dann Stufe 9.

2. Schließt den Gefallen “Nachtaktive Räuber” ab

Diese Nebenquest findet ihr in der Region Der Krater, in Vanaheim. Um ihn zu erreichen, müsst ihr dem Gefallen "Für Vanaheim!" folgen, den ihr automatisch bei einem späteren Besuch in dem Gebiet erhaltet. Wechselt bei Nacht zu einer der Quellen und folgt den Irrlichtern in der Mitte des Kraters. Löst die Quest und der erscheinende Boss hinterlässt bei seinem Ableben eine Sturmflamme.

3. Berserker in Svartalfheim besiegen

Berserker sind eine umfangreiche Nebenaufgabe in God of War Ragnarök. Die optionalen Kämpfe gegen die Geister sind wirklich hart und ihr solltet gut vorbereitet sein. Begebt euch nach Svartalfheim, in das Gebiet Jarnsmida-Tagebau und kämpft dort gegen den Geist. Dieser lässt dann die Sturmflamme fallen.

4. Die Lindwürmer fangen

Nach eurem Ausflug nach Vanaheim gibt euch Ratatöskr eine neue Aufgabe. Um den Weltenbaum wieder ins Gleichgewicht zu bringen, benötigt er sechs Lindwürmer, die sich in den neun Welten verstecken. Ihr findet sie in Rissen, die ihr unbedingt nach dem Fang noch plündern solltet. Sie enthalten Funken, die sich am Ende zu einer Flamme kombinieren lassen. Die Risse findet ihr hier:

Alberich-Insel , in Svartalfheim

, in Svartalfheim Alberich-Höhle , in Svartalfheim

, in Svartalfheim Die Schmiede , in Svartalfheim

, in Svartalfheim Apfelkern , in Svartalfheim

, in Svartalfheim Der Krater (2 Flammen), in Vanaheim

Wie weiter oben erwähnt, müsst ihr den Krater erst freischalten. Folgt dafür dem Gefallen "Für Vanaheim!".

Die Waffe schmieden

Kehrt mit jeder der Flammen zu einem Schmied eures Vertrauens zurück und ihr könnt die Waffe verbessern. Macht euch übrigens keine Gedanken, dass ihr eine der Flammen verpassen könntet. Lasst ihr sie zum Beispiel aus Versehen bei einem Boss liegen, dann landet sie in der Schmiedetruhe.

