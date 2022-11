God of War Ragnarök: Alle 8 Chaosflammen finden und die Chaosklingen verstärken

Natürlich sind auch in God of War Ragnarök wieder die Chaosklingen mit am Start, die Waffe, mit der Kratos schon das gesamte griechische Pantheon zu Gyros verarbeitet hat. Doch wenn ihr einfach so durch die Story rennt und alle Nebenbeschäftigen ignoriert, dann werden sie leider nicht ihr volles Potenzial erreichen.

Chaosflammen während der Geschichte

Fünf der insgesamt acht Flammen erhaltet ihr im Verlauf der Geschichte automatisch. Damit bringt ihr die Chaosklingen auf Stufe 6:

Chaosflamme 1: Erhaltet ihr vom Boss Dreki während Kapitel 2, Die Suche nach Tyr .

Erhaltet ihr vom Boss während Kapitel 2, . Chaosflamme 2: Erhaltet ihr vom Boss Wald-Vergessener während Kapitel 4, Die Abrechnung .

Erhaltet ihr vom Boss während Kapitel 4, . Chaosflamme 3: Erhaltet ihr vom Boss Frost-Phantom während Kapitel 5, Der Schicksalsspruch .

Erhaltet ihr vom Boss während Kapitel 5, . Chaosflamme 4: Erhaltet ihr vom Boss Dreki während Kapitel 8, Kreaturen der Prophezeihung .

Erhaltet ihr vom Boss während Kapitel 8, . Chaosflamme 5: Erhaltet ihr vom Boss Seelenfresser während Kapitel 10: Die Beschwörung.

Optionale Chaosflammen

Die letzten drei Flammen bekommt ihr nur über optionale Aufgaben. Mit ihnen erreichen die Chaosklingen dann Stufe 9.

6. Prüfungen von Muspelheim

Die Chaosflamme liegt in der Nornentruhe, direkt in der Mitte der Arena in Muspelheim. Um das Gebiet überhaupt zu erreichen, müsst ihr erst zwei Samen finden. Mit ihnen erhaltet ihr dann Zugang.

Hier erklären wir euch, wie ihr die Samen findet und das Tor nach Muspelheim aufstoßt:

1 2 Mehr zum Thema God of War Ragnarök: Muspelheim-Samen finden und Schmelztiegel freischalten

Um die Truhe zu öffnen, müsst ihr in den drei Nebenräumen jeweils beide Herausforderungen überstehen. Kehrt dann zur Mitte zurück und streicht eure Belohnung ein.

7. Berserker in Vanaheim besiegen

Berserker sind eine umfangreiche Nebenaufgabe in God of War Ragnarök. Die optionalen Kämpfe gegen die Geister sind wirklich hart und ihr solltet gut vorbereitet sein. Begebt euch nach Vanaheim, in das Gebiet der Senke und kämpft dort gegen den Geist. Dieser lässt dann die Chaosflamme fallen.

Wie gelange ich zur Senke? Ihr erreicht sie erst recht spät im Spiel über die Nebenquest "Für Vanaheim", die ihr im Verlauf der Hauptgeschichte automatisch freischaltet.

8. Alle Draugar-Löcher schließen

Die sechs Draugar-Löcher verstecken sich überall auf der Welt. Ihr müsst den wütenden Geist besiegen, der aus ihnen beschworen wird. Für jeden Sieg erhaltet ihr einen Chaosfunken. Habt ihr alle zusammen, dann entsteht eine Chaosflamme.

Ihr findet die Löcher an folgenden Orten:

Der Wachturm , in Svartalfheim

, in Svartalfheim Der Apfelkern , in Svartalfheim

, in Svartalfheim Das Ödland , in Alfheim

, in Alfheim See der Neun , Midgard

, Midgard Verlassenes Dorf , in Vanaheim

, in Vanaheim Ebenen, Vanaheim

Chaosklingen schmieden und verbessern

Kehrt mit jeder der Flammen zu einem Schmied eures Vertrauens (beispielsweise in Sindris Haus) zurück und ihr könnt die Chaosklingen verbessern. Macht euch übrigens keine Gedanken, dass ihr eine der Flammen verpassen könntet. Lasst ihr sie zum Beispiel aus Versehen bei einem Boss liegen, dann landet sie in der Schmiedetruhe, in der nicht eingesammelte Gegenstände aufbewahrt werden.

