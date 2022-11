God of War Ragnarök: Alle Nornentruhen in Svartalfheim und wie ihr sie öffnet

God of War Ragnarök hält einige schwere Herausforderungen bereit: geheime Bosse, gnadenlose Herausforderungen und massenhaft Gegner. Damit ihr gerüstet seid, solltet ihr auf jeden Fall nach den Runentruhen der Nornen Ausschau halten. Denn nur durch sie kommt ihr an wertvolle Upgrades, die euch Kämpfe besser überstehen lassen.

Belohnungen der Nornentruhen

Wenn ihr eine der Rätseltruhen öffnet, dann erhaltet ihr einen von zwei Gegenständen. Äpfel oder Bluthörner. Erstere erhöhen eure Lebensenergie, zweitere eure Rage. Ihr erhaltet sie immer abwechselnd, egal in welcher Reihenfolge ihr die Truhen öffnet.

Um alle Upgrades und das Achievement freizuschalten, benötigt ihr allerdings nicht alle Nornentruhen, sondern nur 30 der insgesamt 35 Truhen. In den restlichen findet ihr vornehmlich Upgrade-Materialien.

Die unterschiedlichen Rätsel

Im Prinzip müsst ihr immer drei Schalter aktivieren, um eine Truhe zu öffnen. Die Schalter funktionieren aber alle etwas unterschiedlich.

Totem-Kisten

Hier geht es darum, dass ihr mit der Axt die drei Totems zerstört, die nahe der Truhe versteckt sind. Sie verstecken sich oft hinter zerstörbaren Gegenständen, Geysiren oder Wasserfällen.

Schalter-Kisten

Diese Kisten sind durch drei Drehschalter gesichert. Dreht sie so, dass sie den Runen auf der Kiste entsprechen. Drehschalter sind oft von Dickkicht versteckt, das ihr mit Runenpfeilen und Kratos’ Klingen zunächst verbrennen müsst.

Glocken-Kisten

Alle drei Glocken müssen gleichzeitig erklingen, damit sich die Truhe öffnet. Alle drei sind oft in Sichtweite zur Kiste und recht leicht zu entdecken. Trotzdem gehören sie zu den schweren Rätseln, da alle Glocken unterschiedlich lange erklingen. Hier braucht ihr ein gutes Gehör und schnelle Axtwurf-Künste.

Fackel-Kisten

Hier müsst ihr Fackeln mit dem schweren Fernkampfangriff der Chaosklingen entzünden. Sie sind oft schwerer zu entdecken, als die anderen Runen-Schalter und benötigen oft das Verketten von Runenpfeilen. Beachtet hier immer, dass mehrere Pfeile an einer Position den Bereich vergrößern, mit dem ihr die Rune explodieren lassen könnt.

Regenerative-Kisten

Die Regenerations-Schalter lassen sich nur mit Kratos dritter Waffe aktivieren. Alle drei Schalter müssen gleichzeitig zerstört werden, sonst regenerieren sie sich sofort wieder.

Wann ihr die dritte Waffe bekommt und was sie tut, verraten wir euch im Spoiler-Kasten. Ihr werdet sie auf einigen Screenshots hier sehen, was sich aufgrund der Rätseltruhen nicht vermeiden lässt: Den Draupnir-Speer erhaltet ihr während der Hauptgeschichte in Kapitel sechs: Das Schicksal schmieden. Mit ihm könnt ihr die Risse aufsprengen und Abgründe überwinden, die ihr überall in der Welt findet.

Tipp: So macht ihr die Rätsel einfacher

Falls ihr übrigens Probleme habt, die Kisten zu lösen, dann solltet ihr bei den Einstellungen zur Barrierefreiheit vorbeischauen. So könnt ihr hier die Rätselzeit erhöhen, was vor allem die Glocken-Schalter länger klingen lässt. Auch die Option Rätselobjekte automatisch anzuvisieren, kann euch helfen. Dann dreht sich Kratos automatisch zum nächsten Schalter.

Alle 35 Kisten in der Übersicht

Hier könnt ihr einfach zu dem Gebiet springen, in dem ihr nach Truhen sucht. Dann leiten wir euch weiter zu den jeweiligen Gebieten:

Svartalfheim (10 Kisten)

Alfheim (7 Kisten)

Midgard (5 Kisten)

Vanaheim (11 Kisten)

Muspelheim (2 Kisten)

Svartalfheim

Sechs der Kisten könnt ihr direkt bei eurem ersten Besuch öffnen. Für die anderen müsst ihr allerdings im Laufe des Spiels hierher zurückkehren.

Aurvangar-Feuchtgebiete (1 / 2)

An der Truhe kommt ihr zwangsläufig in der Story vorbei. Die Totems sind auf den Bildern zwar zerstört, aber ihr werdet sie direkt sehen, wenn ihr in die Richtung schaut. Das erste ist direkt rechts neben der Truhe auf den Felsen. Das zweite ist auf der Insel links. Das dritte Totem ist neben dem Baum, wenn ihr den Geysir in der Nähe einfriert und euch hochzieht.

Aurvangar-Feuchtgebiete (2 / 2)

Quetscht euch weiter runter den Fluss entlang durch die Engstelle und geht an Land. Der erste Schalter versteckt sich hinter einem Geysir in Sichtweite. Geht auf ihn zu und dann links, dann seht ihr den zweiten Schalter. Für den dritten müsst ihr etwas zurück, an der Kiste vorbei. Zieht euch auf die nächste Ebene hoch und dreht euch um. Dort ist der dritte Schalter.

Drachenstrand

Landet an dem Strand, wenn ihr die Zwergenstadt verlasst. Das erste Totem versteckt sich hinter dem Geysir, direkt hinter der Truhe. Rechts hinter dem Geysir ist ein weiteres Totem hinter einer Wand. Ihr erreicht es von der anderen Seite. Das dritte Totem ist hinter dem Geysir am Strand.

Radvinns Maschine

Die Maschine ist östlich der Schmiede und des Tores. Klettert zu ihr nach oben und die Kiste ist auf der linken Seite. Die erste Fackel steht direkt daneben. Springt zur zweiten Ebene der Maschine hoch und werft dann eine Axt auf den Feuertopf, um die Fackel hinter dem Zaun zu entzünden. Die letzte Fackel ist hinter der Maschine. Zerschlagt einige Kisten und ihr seht sie direkt.

Alberich-Insel

Die Alberich-Insel liegt ganz weit im Norden. Wenn ihr sie betretet, dann könnt ihr die Kiste direkt sehen. Gegenüber rechts ist die erste Glocke. Werft die Axt gegen den Drehschalter, damit das Gitter hochfährt, holt sie schnell zurück und werft gegen die Glocke. Die zweite Glocke ist links gegenüber der Truhe. Zerstört den Kran mit einem Schallpfeil und ihr erreicht sie. Die letzte Glocke ist wie gesagt direkt neben der Truhe. Sie klingt aber am kürzesten, schlagt sie daher zuletzt an.

Myrkr Tunnel

Ab hier erreicht ihr die Truhen erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ihr mit Brok in Kapitel 6 hierher zurückkehrt.

Fackel Nummer eins ist direkt gegenüber der Truhe. Dreht euch dann nach rechts und ebnet mit Runenpfeilen einen Pfad zur zweiten Fackel. Fackel drei ist in dem Gang hinter der ersten. Zerschlagt einfach die Kisten.

Apfelkern (1 / 2)

Geht vom Tor aus in die Mine und erschafft mit Kratos' dritter Waffe eine Zip-Line. Nutzt sie danach nochmal, um eine Ebene nach oben zu kommen. Zwei Totems seht ihr direkt gegenüber der Kiste auf den beiden Plattformen. Das dritte Totem findet ihr von hier aus etwas weiter links, wenn ihr euch eine Ebene nach oben bewegt und in Richtung der Felssäule schaut.

Apfelkern (2 / 2)

Die Truhe ist direkt am Tor am Ende des Apfelkerns. Das erste Totem seht ihr direkt links. Noch weiter links könnt ihr einige Felsen wegsprengen, um das zweite Totem aufzudecken. Totem drei ist gegenüber der Kiste hinter einem Wasserfall weiter hinten in der Mine. Ihr könnt es nicht sehen, aber eure Waffe zeigt euch an, wenn ihr mit dem Fadenkreuz über ihm seid.

Jarnsmida-Tagebau

Auch hier ist die Truhe nahe dem Tor. Die erste Fackel ist direkt neben der Truhe. Die zweite müsst ihr mit einer Kette aus Runenpfeilen verbinden. Sie liegt in der Truhe direkt gegenüber. Springt dann bei dem Wasserrad hinunter und staut das Wasser mit der Axt. Zündet danach erst die Fackel an, sonst geht sie sofort wieder aus.

Die Schmiede

Wenn ihr bei der Schmiede ankommt, dann findet ihr die Truhe in einer kleinen Sackgasse auf der rechten Seite. Das erste Totem seht ihr direkt links neben der Truhe, auf einem Felsen. Das zweite ist direkt der Truhe gegenüber, rechts von einer Felsspalte. Das letzte Totem findet ihr weiter vorn, bei dem entgleisten Zug.

