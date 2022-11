God of War Ragnarök: Alle 8 Frostflammen finden und die Leviathanaxt verstärken

Mit den neueren God of War Spielen ist die Leviathanaxt eher zum Markenzeichen des griechischen Kriegsgottes geworden, als seine altgedienten Chaosklingen. Die ehemalige Waffe der Riesin Faye richtet in allen neun Reichen frostige Verwüstung an und eignet sich sowohl zum Schalter betätigen, als auch zum Köpfe spalten. Das Maximum holt ihr aber nur raus, wenn ihr einige Nebentätigkeiten in God of War Ragnarök abschließt.

Frostflammen während der Geschichte

Fünf der insgesamt acht Flammen erhaltet ihr im Verlauf der Geschichte automatisch. Damit bringt ihr die Leviathanaxt auf Stufe 6:

Frostflamme 1: Erhaltet ihr von dem Boss Die Jägerin während Kapitel 1, Fimbulwinter überleben .

Erhaltet ihr von dem Boss während Kapitel 1, . Frostflamme 2: Erhaltet ihr vom Boss Alva während Kapitel 3, Gróas Geheimnis .

Erhaltet ihr vom Boss während Kapitel 3, . Frostflamme 3: Erhaltet ihr vom Boss Nidhöggr während Kapitel 4, Die Abrechnung .

Erhaltet ihr vom Boss während Kapitel 4, . Frostflamme 4: Erhaltet ihr von einem kleineren Miniboss während Kapitel 7, Wiedervereinigung .

Erhaltet ihr von einem kleineren Miniboss während Kapitel 7, . Frostflamme 5: Erhaltet ihr vom Boss Flammen-Phantom während Kapitel 10: Die Beschwörung.

Optionale Frostflammen

Die letzten drei Flammen erhaltet ihr nur über optionale Aufgaben. Mit ihnen erreicht die Leviathanaxt dann Stufe 9.

6. Alle Hel-Risse schließen

Nach eurem Ausflug in die Tiefen von Helheim wird es in den übrigen Reichen etwas chaotisch. Überall entstehen Risse in der Welt, durch die Hels untote Horden über das Land herfallen können. Zwei von ihnen zerstört ihr während der Hauptgeschichte, aber den Rest müsst ihr suchen. Jeder gewährt euch einen Frostfunken. Habt ihr alle sechs, dann entsteht daraus eine Frostflamme.

Ihr findet die übrigen Risse an folgenden Orten:

Aurvangar-Feuchtgebiete , in Svartalfheim

, in Svartalfheim Der Strönd , in Alfheim

, in Alfheim Urd-Brunnen , Midgard

, Midgard Die südliche Wildnis, in Vanaheim

7. Berserker in Alfheim besiegen

Berserker sind eine umfangreiche Nebenaufgabe in God of War Ragnarök. Die optionalen Kämpfe gegen die Geister sind wirklich hart und ihr solltet gut vorbereitet sein. Begebt euch nach Alfheim, in das Gebiet des Ödlandes und kämpft dort gegen den Geist. Dieser lässt dann die Frostflamme fallen.

8. Das Purpurrote Grauen besiegen

Für die letzte Frostflamme müsst ihr auf Drachenjagd gehen. Den Boss findet ihr am Ende der optionalen Questreihe "Für Vanaheim!", die ihr automatisch am Ende eures zweiten Besuchs in Vanaheim bekommt. Diese schaltet auch die beiden Gebiete Der Krater und Die Senke frei.

Leviathanaxt schmieden

Kehrt mit jeder der Flammen zu einem Schmied eures Vertrauens (beispielsweise in Sindris Haus) zurück und ihr könnt die Leviathanaxt verbessern. Macht euch übrigens keine Gedanken, dass ihr eine der Flammen verpassen könntet. Lasst ihr sie zum Beispiel aus Versehen bei einem Boss liegen, dann landet sie in der Schmiedetruhe.

Weitere Guides zu God of War Ragnarök auf GamePro

Auf GamePro.de findet ihr noch viele weitere Tipps und Tricks-Artikel zu God of War Ragnarök. Unter anderem, welche Grafikmodi wir euch auf PS4 und PS5 empfehlen, welche neun Menü-Einstellungen ihr besser umstellen solltet, oder auch, wo ihr Odins grüne Raben in den neun Welten findet.