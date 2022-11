God of War Ragnarök enthält Easter Egg, das Kratos sichtlich peinlich ist

God of War Ragnarök hat zahlreiche Anspielungen auf andere Franchises. In den Gedichtbänden, die wir aufsammeln können, gibt es beispielsweise Referenzen zu den Sony-Titeln The Last of Us Part 2 und Uncharted. Auch Ghost of Tsushima und andere Exklusivtitel lassen sich so in den Collectibles ausmachen.

Doch in einem Gespräch mit Mimir offenbart sich ein weiterer Verweis auf ein anderes Videospiel, in dem Kratos sogar selbst einen Gastauftritt hatte. Doch als Mimir frech nach seinem Videospiel-Ausflug fragt, ist Kratos einfach nur peinlich berührt.

Kratos Auftritt im Sony-Brawler ist nicht der Rede wert

Während einer Schlittenfahrt spricht Mimir an, dass er davon gehört hat, dass Kratos mal bei einem Turnier mitgemacht hat. Als Kratos erwidert, dass er schon in vielen Wettbewerben mitgemacht hat, spezifiziert Mimir das Ganze:

Demnach ist Kratos bei einem Kampf gegen Monster, Prinzessinnen, Untote, Bösewichte, Roboter und dem besten Musiker in der Geschichte angetreten. Es ist also ein ganz spezielles Videospiel gemeint, in dem Kratos einen Gastauftritt hatte.

Welches Spiel ist gemeint? Wie Narrative Director Matt Sophos gegenüber Press Start bestätigt, soll mit dem Videospiel Sonys PlayStation All-Stars Battle Royale gemeint sein. Mimirs Beschreibungen treffen auf die dort verfügbaren Kämpfer*innen wie Fat Princess oder PaRappa the Rapper zu.

Wie reagiert Kratos darauf? Kratos erwidert, dass er nicht gerne darüber sprechen möchte. Das zeigt, wie sichtlich unangenehm ihm der Ausflug in das andere Sony-Exclusive ist und er nicht unbedingt stolz auf seinen Gastauftritt dort ist. Auch Mimir stimmt ihm zu.

Was war PlayStation All-Stars nochmal? Bei dem Titel handelt es sich um einen Brawler, ähnlich zur Nintendos Smash Bros-Reihe. In dem Spiel treten unterschiedliche Charaktere aus dem Sony-Universum gegeneinander an und vermöbeln sich bis auf’s Äußerste.

Kennt ihr PlayStation All-Stars noch? Wie verbindet ihr Kratos mit dem Spiel?