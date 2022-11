God of War Ragnarök: Alle 13 Raben in Svartaflheim und welche Belohnungen ihr bekommt

Die Suche nach Odins Raben ist eine der umfangreichsten Quests in God of War Ragnarök. 48 der grün leuchtenden Gesellen müsst ihr finden, damit ihr alle Belohnungen einstreichen könnt. Die haben es aber in sich und nicht zuletzt macht die Suche auch sehr viel Spaß.

Belohnungen für eure Mühen

Immer, wenn ihr genug Raben des Allvaters einen Kopf kürzer gemacht habt, dann wird Mimir euch darauf hinweisen, doch mal beim Baum in Niflheim vorbeizuschauen. Dann wird eine der Kisten entsperrt und ihr könnt euch eure Beute abholen. Damit ihr trotzdem schonmal wisst, wann ihr am besten die Reise antretet, haben wir alle Belohnungen für euch aufgelistet:

6 Raben: Brustrüstung der Rabentränen

Brustrüstung der Rabentränen 12 Raben: Handschuhe der Rabentränen

Handschuhe der Rabentränen 18 Raben: Hüftrüstung der Rabentränen

Hüftrüstung der Rabentränen 28 Raben: schwerer Runenangriff für die Axt

schwerer Runenangriff für die Axt 38 Raben: schwerer Runenangriff für die Chaosklingen

schwerer Runenangriff für die Chaosklingen 48 Raben: schwerer Runenangriff für Kratos’ dritte Waffe

Die dritte Waffe des griechischen Gottes ist ein größerer Spoiler für die Geschichte. Dennoch müssen wir sie erwähnen, da ihr nur durch sie viele Raben erreicht. Auch in den ersten Gebieten, in die ihr später immer mal wieder zurückkehrt.

Wann ihr die dritte Waffe bekommt und was sie tut, verraten wir euch im Spoiler-Kasten: Den Draupnir-Speer erhaltet ihr während der Hauptgeschichte in Kapitel sechs: Das Schicksal schmieden. Mit ihm könnt ihr die Risse aufsprengen und Abgründe überwinden, die ihr überall in der Welt findet.

Übersicht über alle Gebiete

Hier könnt ihr einfach zu dem Gebiet springen, in dem ihr nach Raben sucht. Dann leiten wir euch weiter zu den jeweiligen Gebieten:

Svartalfheim (13 Raben)

Alfheim

Midgard

Vanaheim

Helheim

Muspelheim

Hinweis: Wir werden den Artikel die kommenden Tage mit den Raben aus den fünf weiteren Welten auffüllen.

Svartalfheim

Raben findet ihr in Svartalfheim in elf Gebieten. Viele davon erreicht ihr erst später im Spiel.

Aurvangar-Feuchtgebiete

Den ersten Raben könnt ihr kaum übersehen. Wenn Ihr das erste Mal in Svartalheim ankommt, befindet er sich auf einem Felsen links vom Boot, auf das ihr am Anfang zulauft.

Nidavellir

Schaut euch auf dem Platz mit der großen Odin-Statue die Dächer genau an. Auf einem findet ihr den Raben.

Der Wachturm

Der Wachturm ist auf dem Landstrich, der die beiden Seen teilt. Geht vom Tor und Sindris Laden nach Westen. Der Rabe fliegt sehr schnell über den Platz, wo ihr auch das Loch findet.

Radvinns Maschine

Springt die beiden Wände nach oben. Kurz vor der Arena sitzt der Rabe auf einem Kran links.

Althjofs Maschine

Wenn ihr mit dem Boot landet, müsst ihr nur die Kette nach oben ziehen und der Rabe ist links in einem Loch.

Alberich-Insel (1 / 2)

Hier benötigt ihr Kratos dritte Waffe. Klettert mit ihrer Hilfe die Wand hoch, folgt dem Weg und sprengt die Felsen links weg. Folgt etwas dem Weg und schaut dabei nach links. Der Rabe flight über dem Wasser umher.

Alberich-Insel (2 / 2)

Folgt dem Weg weiter und erreicht die Insel mit dem Wasserrad. Der Rabe ist in einer Felsspalte.

Insel Lyngbakr

Hier müsst ihr einen kleinen Umweg hinnehmen. Spielt so lange, bis ihr ein Nest zerstört und ihr Zugang zu Sprengsätzen bekommt. Geht damit zurück zu den goldenen Felsen, die euch den Weg zu einer roten Truhe versperren. Sprengt sie weg, schwingt euch rüber und geht rechts durch die Engstelle. Der Vogel ist auf der anderen Seite links.

Die Schmiede (1 / 2)

Wenn ihr das erste Mal aus dem Minenwagen aussteigt, dann fliegt der Vogel dort recht offensichtlich über das Gelände.

Die Schmiede (2 / 2)

Ihr erreicht diese Stelle erst viel später, während der Quest Das Schicksal schmieden in Kapitel sechs. Wenn ihr die Taucherglocke erreicht, dann schaut nach links oben. Der Rabe sitzt oben auf der Felswand.

Jarnsmida-Tagebau

Ihr seht den Raben direkt, wenn ihr hier ankommt. Er befindet sich in der Nähe des Tores.

Der Apfelkern

Der Rabe ist Nahe dem Ende dieses Gebietes. Nach dem letzten Wasserrätsel steht ihr vor einer Tür. Dreht euch um und ihr seht zwei Wege. Links den, von dem ihr wahrscheinlich gekommen seid und rechts einen, bei dem ihr euch an eine Wand drücken müsst. Der Rabe sitzt dazwischen.

Alberich-Höhle

Ungefähr auf halber Strecke durch die Höhle kommt ihr in einen offenen Bereich, bei dem der Vogel neben einem Baum sitzt.

