God of War Ragnarök: Seht euch diesen japanischen Trailer an, ihr werdet es sicher nicht bereuen

God of War Ragnarök hat erst kürzlich einen höchst kuriosen US-Trailer bekommen, in dem sich LeBron James, Ben Stiller und John Travolta gegenseitig Erziehungs-Tipps geben. Ähnlich ungewohnt und witzig kommt ein anderer Trailer zum Spiel aus Japan daher. Darin sehen wir eine Art Kinderlied rund um God of War, vorgetragen von einer Person sowie zwei Tänzern. Das Ganze entfaltet dabei seinen ganz eigenen Reiz.

God of War-Trailer übertrumpfen sich gegenseitig an Kuriosität

Darum geht's: God of War Ragnarök schlägt eigentlich eher ernstere Töne an und setzt die Geschichte des Blockbusters von 2018 fort. Der neue Teil erscheint in weniger als einer Woche und erlebt aktuell wohl die Hochphase seines Hypes. Sony Santa Monica schürt das Feuer mit einigen finalen Trailern kurz vor Release.

Die neuesten Trailer überraschen: Während die Vater-Sohn-Geschichte in God of War Ragnarök tendenziell hart ist und es viel um Krieg und Gewalt sowie den drohenden Weltuntergang geht, setzen die beiden neuesten Trailer auf einen Humor, der dazu stark im Kontrast steht. Hier könnt ihr euch den neuen Trailer aus Japan anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das ist zu sehen: Eine Art Kinderlied-Performance. Es geht um einen gewissen Kratos, der einen Sohn hat, beide begeben sich auf eine offenbar sehr spaßige Abenteuerreise. Einen Bogen und eine Axt haben die zwei ebenfalls im Gepäck. Wenn zwischendurch keine Gameplay-Szenen sichtbar wären, würde sich kaum erkennen lassen, dass es hier um God of War Ragnarök geht.

Das weckt natürlich Erinnerungen an den anderen höchst kuriosen God of War Ragnarök-Trailer, den Sony vor Kurzem veröffentlicht hat. Der richtet sich offenbar eher an ein US-Publikum, sieht aber nicht weniger ungewohnt aus. Immerhin bekommen wir darin den Schauspieler Ben Stiller im Kratos-Kostüm zu Gesicht. Die Dialoge mit John Travolta, dessen Tochter, LeBron James und den beiden anderen Jugendlichen wirken ebenfalls höchst merkwürdig bis amüsant:

2:48 God of War Ragnarök - Im neuen Trailer wird Ben Stiller zu Kratos

Mehr zu God of War Ragnarök:

Bis zum Release von Ragnarök dauert es jetzt wirklich nicht mehr lange. Der Launch-Termin liegt auf dem 9. November, also nächste Woche Mittwoch. Wer das neue God of War schon vorbestellt hat, kann bereits jetzt den Preload starten und zum Download auf PS4 und PS5 ansetzen.

Welchen Trailer findet ihr witziger?