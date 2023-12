God of War Ragnarök: Kostenloser Valhalla-DLC startet heute – Uhrzeit und alle Infos zum Launch

Kratos kann sich bald im Valhalla-DLC austoben.

Auf den Game Awards 2023 enthüllte Sony den Valhalla-DLC für God of War Ragnarök. Und der erscheint erfreulicherweise schon ganz bald, nämlich am heutigen 12. Dezember. Wir versorgen euch in diesem Artikel mit den wichtigsten Infos zum DLC und verraten, wann ihr loslegen könnt.

God of War Ragnarök Valhalla-DLC

Startdatum: 12. Dezember 2023

12. Dezember 2023 Startuhrzeit: ca. 18:00 Uhr deutscher Zeit

ca. 18:00 Uhr deutscher Zeit Download-Größe: Noch nicht bekannt

Kostet der DLC etwas? Nein, der Valhalla-DLC ist für alle Spieler*innen von God of War Ragnarök kostenlos.

Gibt es Zugangsbeschränkungen für den DLC? Nein, ihr könnt die Inhalte sofort nach der Installation spielen. Da der neue Modus zeitlich nach dem Hauptspiel angesiedelt ist, wird allerdings empfohlen, dieses zuerst zu beenden. Notwendig ist das aber nicht.

Hier könnt ihr den DLC schon einmal in Aktion sehen:

2:45 God of War Ragnarök Valhalla: So funktioniert der kostenlose Roguelite-Modus

Das steckt im neuen Valhalla-DLC für God of War Ragnarök

Roguelike-Modus: Valhalla erweitert das Action-Spiel vor allem um einen neuen Modus, der Roguelike-Mechaniken mitbringt. Ihr startet also einen Durchgang mit diversen Waffen und Fähigkeiten und versucht dann möglichst weit zu kommen. Nach einem virtuellen Ableben werdet ihr stärker und könnt somit möglicherweise im nächsten Run länger durchhalten.

Das Santa Monica Studio gibt es dafür eine ganze Reihe von Fähigkeiten, Perks und Attacken an die Hand, die je nach Strategie gut gewählt werden sollten.

Neuer Ort: Für den DLC wurde das namensgebende Valhalla gebaut, in das Kratos und Mimic nach dem Ende von Ragnarök reisen, um dort eine "zutiefst persönliche und reflektierende Reise" zu erleben, zumindest wird das von den Entwicklern so angekündigt.

Außerdem im DLC:

5 Schwierigkeitsgrade

Neue Outfits

God of War Ragnarök erschien im November 2022 für die PS5 und die PS4 und wurde von vielen Kritiken und Spieler*innen als Meisterwerk gefeiert – übrigens auch von uns. Hier wird die Beziehung des Vater-Sohn-Gespanns Kratos und Atreus erneut auf die Probe gestellt. Das Duo muss sich noch mehr den nordischen Göttern und Monstern stellen und kämpfen sich dabei durch alle neun Welten der nordischen Mythologie.