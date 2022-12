God of War Ragnarök: So findet ihr die versteckten Steindrachen- und Steintroll-Bosse

In God of War Ragnarök gibt es bereits allerhand Bossgegner, die ihr im Verlauf der Story bezwingen müsst. Daneben könnt ihr euch aber auch mit einigen optionalen Bossen prügeln, die euch wertvolle Ausrüstung und eine ordentliche Challenge beschweren. Dabei ist etwa die Hasserfüllte, der ihr im Verlauf eurer Reise mehrmals begegnen werdet, oder auch die Endgame-Bosse Gná und der Berserker-König. Wie ihr die beiden herausfordert und besiegt, lest ihr auch hier:

Abseits davon gibt es aber auch versteckte Bosse, die euch im regulären Spielverlauf nicht über den Weg laufen werden. Oder besser gesagt, die euch nicht angreifen werden, denn sie sind normalerweise versteinert. Sie aufzuwecken lohnt sich aber, denn sie bringen euch eine der besten Rüstungen des Spiels und einen Amulettzauber.

So könnt ihr die Troll-Statuen und den Steindrachen aufwecken

Bevor ihr die versteckten Bosse aufwecken könnt, braucht ihr erst eine bestimmte Reliquie: Das Mystische Erbstück. Das findet ihr auf dem See der Neun hinter einer Eiswand, sobald ihr Kratos' dritte Waffe freigeschaltet habt. Hier ist der genaue Fundort auf der Karte:

Stein-Trolle freischalten

Fundorte: Insgesamt gibt es vier Steintrolle in den Neun Welten: Einer ist in Midgard beim Verlassenen Außenposten, einer in Alfheim im Westen der Verbotenen Sande, und gleich zwei von ihnen trefft ihr in Vanaheim am östlichen Ufer des Gartens von Nóatún. Legt das Mystische Erbstück an und löst es mit L1 und Kreis aus, um sie aus ihrer Versteinerung zu lösen.

Belohnung: Für jeden Kampf bekommt ihr Teile der Steinbjörn-Rüstung, eine der besten Rüstungen im Spiel. Was sie so gut macht und wo genau ihr die Trolle findet, lest ihr hier:

3 2 God of War Ragnarök Die beste Rüstung ist wie ein Easy-Mode

Stein-Drache freischalten

Fundort: Den Stein-Drachen findet ihr im Westen von Svartalfheim am Drachenstrand. "Die Ewige" hockt hier auf einem Felsen rechts vom Steg. Löst auch hier die Reliquie aus, um gegen sie zu kämpfen.

Belohnung: Von ihr bekommt ihr den Amulettzauber "Jötunheims Kraft", der all eure Werte etwas aufbessert.