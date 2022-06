The Last of Us-Mod in God of War: So skurril sehen Joel und Ellie mit Superkräften aus

Wenn ihr denkt, ihr habt schon alles rund um Sonys größte PS4-Hits gesehen, habt ihr euch gewaltig geirrt. Ein Modder namens Omega Fantasy hat es sich zur Aufgabe gemacht, die beiden PS4-Titel God of War und The Last of Us zu vereinen. Das, was er mithilfe einer Mod geschaffen hat, sieht mehr als verrückt aus.

Joel und Ellie werden zu Göttern

Omega Fantasy bietet eine Mod für den PC an, mit dem die Charaktermodelle von Joel und Ellie auf diejenigen von Kratos und Atreus gesetzt werden. Statt Kratos Axt wandert Joel mit einem selbstgebastelten Rohr umher, um die umherstreifenden Draugar - ehm, wir meinen Clicker – zu vernichten.

Wie ausgefallen das aussieht, zeigt er mit einem Video auf seinem YouTube-Kanal:

Es ist lustig zu sehen, wie weit Ellie plötzlich springen kann und wie stark Joel nun geworden ist. Nur der Pfeil und Bogen in Ellies Hand und Joels modifiziertes Rohr wirken irgendwie vertraut.

Ab der Hälfte des Videos ist der bekannte erste Bosskampf gegen den Fremden zu sehen. Doch statt mit Runen verzierten Baldur sehen wir plötzlich David, ein Antagonist aus The Last of Us. Durch die epischen Zwischensequenzen wird aus einer gewöhnlichen Prügelei ein skurriler Götter-Kampf.

Mit God of War: Ragnarök soll bald der Nachfolger zum ersten Abenteuer von Atreus und Kratos folgen:

Joel und David mit eigenen Dialogen

Es wird sogar noch verrückter: YouTuber Speclizer hat die Dialoge des Bosskampfes ausgetauscht und Gesprächsschnipsel von David und Joel aus The Last of Us eingesetzt. Dadurch wird der Streit zwischen den beiden gemoddeten Figuren noch authentischer, da der Dialog nun haargenau zu den Handlungen passt.

Gegen Ende des Videos ringt Joel noch einen riesigen Troll um, was für einen Menschen mit göttlicher Abstammung kein Problem darstellt. Falls ihr die PC-Mod selbst ausprobieren wollt, könnt ihr diese über Omega Fantasy erhalten.

Welche Charaktere würdet ihr gerne mal mit Götterkräften in God of War sehen?