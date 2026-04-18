Crimson Desert gibt euch ein Schwein, das das Spiel schließt - und euch reich macht, wenn ihr es lange genug nicht mehr öffnet.

Eine ungewöhnliche Quest-Belohnung sorgt in Crimson Desert dafür, dass ihr sogar im Schlaf Geld verdient.

Stephan Zielke
18.04.2026 | 07:12 Uhr

Mit dem Goldenen Sparschwein verdient ihr Silber ohne selbst spielen zu müssen. Mit dem Goldenen Sparschwein verdient ihr Silber ohne selbst spielen zu müssen.

Wer in Crimson Desert Geld machen möchte, braucht normalerweise Geduld. Entweder ihr farmt eine ganze Weile oder verbringt viel Zeit im Spiel, bis sich genug angesammelt hat.

Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit – bei der ihr eigentlich gar nichts machen müsst, außer vielleicht mal einen Spaziergang zu machen oder ins Kino zu gehen.

Zum Reichtum braucht man nur ein Schwein

Das sogenannte „Goldene Sparschwein“ erhaltet ihr im Verlauf der House-Serkis-Questreihe in Hernand. Nach mehreren Aufträgen schaltet ihr die Mission "The Nemesis’ Demise" frei, in der ihr den Boss Walter Lanford besiegen müsst. Hier findet ihr alternativ noch ein paar gewöhnlichere Methoden zum Geldverdienen:

Video starten 0:48 Schnell Geld verdienen in Crimson Desert - So scheffelt ihr ordentlich Kohle

Habt ihr das geschafft, landet das Item in eurem Inventar. Nutzt es aber nicht direkt, sondern hebt es euch für den richtigen Moment auf.

Denn: Aktiviert ihr das Sparschwein, werdet ihr sofort zurück ins Hauptmenü geschickt. Öffnet ihr das Spiel danach nicht mehr, sammelt das Item im Hintergrund Geld für euch.

Je länger ihr offline bleibt, desto mehr Beutel mit Kupfermünzen bekommt ihr beim nächsten Login.

Perfekt für die Nacht

Der Trick funktioniert allerdings nur einmal. Wer die Spardose benutzt, sollte also genau überlegen, wann.

Am sinnvollsten ist es, sie kurz vor einer längeren Pause zu aktivieren – zum Beispiel bevor ihr schlafen geht. Tests zeigen, dass der Effekt nach etwa 24 Stunden sein Maximum erreicht.

Länger warten bringt also keinen zusätzlichen Vorteil. Ihr müsst euren Urlaub also nicht um das Sparschwein herum planen.

Und falls ihr gerade clever sein wollt und die Uhr eurer Konsole vorstellen möchtet – wie damals bei Metal Gear Solid 3, um euch den Kampf gegen The End zu sparen: Das funktioniert nicht. Crimson Desert prüft das Ganze über eine Serverabfrage.

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Mehr als nur Geld

Die gesammelten Münzbeutel müsst ihr übrigens nicht unbedingt selbst öffnen.

Sie eignen sich auch hervorragend als Geschenk für Händler. Damit könnt ihr deren Vertrauen steigern und neue Items freischalten. Das ist oft deutlich wertvoller als die rund 200 bis 300 Silber, die ihr aus einem vollen Sparschwein zieht.

Was, wenn ihr die entsprechende Quest einfach nicht bekommt? Will die Mission für Haus Serkis bei euch nicht auftauchen, müsst ihr in der Regel nur munter Nebenaufgaben für die anderen Häuser in Hernand bewältigen. Das System kann hier etwas verwirrend sein, weil nach einer Quest für die eine Fraktion oft eine für eine andere freigeschaltet wird.

Habt ihr das Item schon entdeckt – und habt ihr direkt verstanden, wie es funktioniert?

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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