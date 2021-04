Gratis am Wochenende: Das gibt es aktuell auf PS4, Xbox und Co. für lau

Das Wochenende steht an und damit gibt es wieder jede Menge Zeit, um Videospiele zu spielen. Die Liste kostenloser Spiele fällt in dieser Woche mit nur einem Spiel klein aus, aber für alle Xbox-Spieler:innen ist es die letzte Gelegenheit, um The Elder Scrolls Online gratis zu spielen.

Gratis für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S

The Elder Scrolls Online

Zeitraum: bis 13. April 2021

bis 13. April 2021 Xbox Live nötig? ja

ja Auch im Game Pass enthalten? ja

ja Genre: Online-Rollenspiel

Darum geht es: Der MMORPG-Ableger der bekannten Rollenspiel-Reihe The Elder Scrolls spielt etwa 1000 Jahre vor dem neuesten Ableger der Reihe. Der Kontinent Tamriel wird vom dämonischen Fürsten Molag Bal bedroht und es ist natürlich eure Aufgabe, diese Bedrohung abzuwenden. Das müsst ihr aber nicht alleine, denn ihr könnt euch einer von drei Allianzen anschließen, um dem dunklen Fürsten gemeinsam gegenüberzutreten.

The Elder Scrolls Online dürfte alle Fantasy-Fans interessieren, die schon immer mal mit ihren Freunden gemeinsam die Welt von The Elder Scrolls erleben wollten. Das Basisspiel ist nur noch bis zum 13. April kostenlos, es lohnt sich also am Wochenende reinzuschnuppern.

Lust auf Outriders bekommen? Die Demo ist noch immer verfügbar!

Der Launch von Outriders, vor allem mit dem Game Pass-Release, hat es etwas unsichtbarer gemacht, aber wer den Shooter ausprobieren möchte, kann das weiterhin tun - und zwar kostenlos. Die offizielle Demo kann noch immer auf PS4, PS5 und Xbox-Konsolen gespielt werden - und zwar kostenlos.

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch mit Klick auf den jeweiligen Link die aktuellen Gratis-Spiele für März anschauen.

Freut ihr euch, TESO noch ein bisschen spielen zu können, oder hättet ihr euch andere Spiele zum Wochenende gewünscht?