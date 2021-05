Play at Home: Sony schenkt euch massig In-Game-Inhalte für PS4 und PS5

Die Corona-Pandemie neigt sich (hoffentlich) bald dem Ende entgegen. Ein wenig müssen wir allerdings noch ausharren, und da kommt es gerade recht, dass Sony erneut einige Gratis-Inhalte für PS4 und PS5 verteilt, um uns den Lockdown etwas zu versüßen. Das gab das Unternehmen auf dem Playstation-Blog bekannt.

DLCs für Third-Party-Games: Diesmal hat sich Sony mit einigen Third-Party-Studios zusammen getan, um euch diverse Inhalte oder In-Game-Währungen für beliebte Playstation-Spiele zu spendieren. Insgesamt werden Boni zu zehn Titeln verteilt, es sollte also für die meisten etwas dabei sein.

Achtung: Bisher existiert diese Meldung nicht auf dem deutschen PlayStation-Blog. Da der Eintrag aber die britische Zeitzone beinhaltet, und bisher alle Angebote von Play at Home auch in Europa erschienen, rechnen wir fest mit einer entsprechenden Bekanntgabe in den kommenden Tagen.

Diese Inhalte gibt es über Play at Home

Folgende Inhalte sind vom 18. Mai um 5 Uhr bis zum 7. Juni um 8:59 Uhr erhältlich.

Rocket League: PlayStation Plus Pack - enthält vier einzigartige Anpassungsgegenstände, darunter blaue Notch Wheels, einen blauen Rauch-Boost, einen blauen Rocks Trail und das Trimpact BL-Player-Banner

PlayStation Plus Pack - enthält vier einzigartige Anpassungsgegenstände, darunter blaue Notch Wheels, einen blauen Rauch-Boost, einen blauen Rocks Trail und das Trimpact BL-Player-Banner Brawlhalla: Brawlhalla: Play at Home Pack - enthält die Rayman Legend-Freischaltung, das Sir Rayelot-Skin mit Axt- und Handschuh-Waffen-Skins, den Emote Shrug und Grimm Sidekick

Brawlhalla: Play at Home Pack - enthält die Rayman Legend-Freischaltung, das Sir Rayelot-Skin mit Axt- und Handschuh-Waffen-Skins, den Emote Shrug und Grimm Sidekick Destruction AllStars: 1100 Destruction Punkte

1100 Destruction Punkte MLB The Show 21: 10 The Show-Packs

10 The Show-Packs NBA 2K21: Das Play at Home Pack - enthält MyTEAM Series 2 Amethyst Damian Lillard, 5,000 MyTEAM-Punkte and mehr

Das Play at Home Pack - enthält MyTEAM Series 2 Amethyst Damian Lillard, 5,000 MyTEAM-Punkte and mehr Rogue Company: Rogue Company: Play at Home Pack - enthält das Kyoto Undercover Ronin Outfit und 200 Rogue-Bucks.

Rogue Company: Play at Home Pack - enthält das Kyoto Undercover Ronin Outfit und 200 Rogue-Bucks. World of Tanks: Twice the Courage-Pack für World of Tanks: Modern Armor, dieses Bundle enthält 5 x1.5 Silver Booster, 5 x2 XP Booster, einen 7-tägigen Premium-Account und mehr

Twice the Courage-Pack für World of Tanks: Modern Armor, dieses Bundle enthält 5 x1.5 Silver Booster, 5 x2 XP Booster, einen 7-tägigen Premium-Account und mehr World of Warships: Für World of Warships: Legends enthält das Bundle das Tier III Schlachtschiff Arkansas, einen 7-tägigen Premium-Account und 5 seltene Booster aller fünf Arten

Für World of Warships: Legends enthält das Bundle das Tier III Schlachtschiff Arkansas, einen 7-tägigen Premium-Account und 5 seltene Booster aller fünf Arten Warframe: Warframe: Starter Bundle - enthält 100 Platinum, 100.000 Credits, einen 7-tägigen Affinity Booster, das Essential Base Damage Mod-Bundle und mehr

Warzone ist die Ausnahme, denn die Inhalte für das Battle Royale stehen ab dem 20. Mai um 19 Uhr bis zum 6. Juni um 8:59 Uhr bereit.

Call of Duty: Warzone: 5 Double-XP-Tokens (für je 60 Minuten), diese Inhalte können ausschließlich im Spiel selbst über die Nachricht des Tages erhalten werden.

Holt euch noch schnell Horizon Zero Dawn

Spiele und Inhalte, die es als Teil von Play at Home kostenlos gibt, sind auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt. In der Vergangenheit verteilte Sony bereits über zehn Titel. Mit Horizon Zero Dawn ist heute und morgen ein Spiel noch zu haben. Also wenn ihr es euch noch nicht geholt habt, dann loggt euch schnell ein und sichert euch ein echtes Highlight für die PS4 (das natürlich auch auf der PS5 spielbar ist). Nochmal: Am 15. Mai läuft das Angebot aus.

