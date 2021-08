Gratis am Wochenende: Back 4 Blood, Battlefield 4 und mehr für PS5 und Xbox Series X/S

Für alle, die eine stressige Woche hinter sich hatten und am Wochenende einfach nur zocken möchten, haben wir eine gute Nachricht. Denn auch an diesem Wochenende gibt es wieder einige Spiele, die ihr kostenlos testen könnt. Darunter befinden sich drei Titel, die ihr im Rahmen der Free Play Days testen könnt. Daneben ist auch die Back 4 Blood-Beta mit an Bord.

Beta zu Back 4 Blood ist gratis auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S

Das erwartet euch in der Beta:

Verfügbar bis: 16. August 2021

16. August 2021 Xbox Live Gold nötig? Nein

Nein PS Plus nötig? Ja

Ja Genre: Multiplayer-Shooter

Darum geht's: Der Zombie-Shooter erinnert euch stark an Left 4 Dead? Kein Wunder! Denn hinter dem Entwicklerteam stecken dieselben Macher. Das Spiel soll als geistiger Nachfolger von Left 4 Dead 2 verstanden werden. Der Kern von Back 4 Blood ist der Koop-Modus, abseits dessen gibt es auch eine Kampagne und einige PvP-Elemente.



Weitere Infos zur Back 4 Blood-Beta findet ihr hier:

11 0 Mehr zum Thema Back 4 Blood: Uhrzeit und Start der Early Access und offenen Beta sind bekannt

Gratis für Xbox One und Xbox Series X/S

Battlefield 4

Verfügbar bis: 15. August 2021

15. August 2021 Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Genre: Multiplayer-Shooter

Darum geht's: Battlefield 4 ist ein Shooter von EA und dem Entwicklerteam DICE. Als Setting dient ein Kriegsszenario, das in der Gegenwart angesiedelt ist und sich um Verwicklungen US-amerikanischer, russischer und chinesischer Streitkräfte dreht.



Der Fokus von Battlefield 4 liegt auf dem Multiplayer-Modus, alternativ gibt es auch eine Einzelspieler-Kampagne. Diese führt euch als Anführer eines Squads US-Soldaten unter anderem in den Kampf gegen russische Spezialeinheiten nach Aserbaidschan und auf eine VIP-Rettungsmission nach Shanghai.



Neon Abyss

Verfügbar bis: 15. August 2021

15. August 2021 Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Genre: Action

Darum geht's: Der Action-Plattformer Neon Abyss kombiniert Run&Gun-Gameplay mit Roguelike-Mechaniken. Ihr übernehmt Kämpfer des von Hades zusammengestellten Grim Squads, die in die Unterwelt eindringen und deren Götter beseitigen sollen. Die Dungeons sind prozedural generiert und beinhalten in jedem Durchlauf neue Räume, Ausrüstungsgegenstände und Bosse.

AO Tennis 2

Verfügbar bis: 15. August 2021

15. August 2021 Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Genre: Sport-Simulation

Darum geht's: In AO Tennis 2 geht es für euch zu den Australian Open. Im Karrieremodus könnt ihr euren eigenen Charakter erstellen und die Karriereleiter erklimmen. Alternativ könnt ihr euch ins schnelle Spiel begeben und online gegen andere Mitspieler*innen antreten. Hier müsst ihr aus einem Ensemble bekannter Tennis-Profis wählen.

Closed Beta zu Diablo 2: Resurrected

Wer an einen Key für die geschlossene Beta zu Diablo 2: Resurrected gekommen ist, kann das Rollenspiel an diesem Wochenende gratis vorab testen. Alle anderen Interessenten müssen sich leider bis zum nächsten Wochenende gedulden, erst dann wird der Titel für alle spielbar. Alle Infos zur Closed Beta findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

6 1 Mehr zum Thema Diablo 2: Resurrected - Open Beta startet bald: Alle Infos zu Umfang und Uhrzeit

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

Solltet ihr ein Abo bei PS Plus, Xbox Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass besitzen, könnt ihr wie jedes Wochenende einige Gratis-Spiele genießen. Allerdings gibt es das Abo nicht kostenlos, hier müsst ihr regulär einen monatlichen Betrag zahlen. Ein Klick auf den jeweiligen Link verrät euch, welche Gratis-Titel ihr aktuell spielen könnt.



Habt ihr euer Wochenende schon mit einem Spiel verplant?