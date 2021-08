Das Wochenende steht bevor und ihr wisst nicht, was ihr spielen sollt? Dann haben wir genau das passende für euch. Denn an den kommenden Tagen könnt ihr wieder einige Spiele kostenlos testen. Diese Titel sind jetzt gratis verfügbar für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch.

Open-Beta zu Diablo 2: Resurrected

Verfügbar bis: 23. August 2021, 19 Uhr deutscher Zeit

23. August 2021, 19 Uhr deutscher Zeit Plattformen: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One

PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One Xbox Live Gold nötig? Nein

Nein PS Plus nötig? Ja

Ja Genre: Rollenspiel

Darum geht's: Diablo 2 bekommt inklusive dem Add-On Lord of Destruction ein Remaster. Während die Grafik aufgehübscht wird, bleibt spielerisch vieles beim Alten. Ob euch das gefällt, könnt ihr mit der Open Beta an diesem Wochenende herausfinden. Die Testphase findet auf allen Plattformen außer der Nintendo Switch statt.

Weitere Infos zur Beta gibt's hier:

6 1 Mehr zum Thema Diablo 2: Resurrected - Open Beta startet bald: Alle Infos zu Umfang und Uhrzeit

Gratis-Demos

Tales of Arise

Plattformen : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Genre: Rollenspiel

Darum geht's: In Tales of Arise dreht sich alles um die beiden Planeten Rena und Dahna. Die Bewohner*innen des einen beuten die des anderen gnadenlos aus. In Tales of Arise dreht sich alles um den Kampf gegen die Unterdrückung, allerdings bekommt ihr es auch mit Figuren von beiden Fraktionen zu tun.

Wario Ware: Get it Together

Plattformen : Switch

: Switch Genre: Minispielsammlung

Darum geht's: In Wario Ware: Get it Together warten wieder über 200 Minispiele auf euch, die nur wenige Sekunden dauern. Der Clou dabei ist, dass die Spiele immer abgedreht sind und kein Auge dabei trocken bleibt. Das Besondere am neuen Switch-Spiel ist, dass ihr die Wario-Charaktere selbst steuert.

Gratis für Xbox One und Xbox Series X/S

The Elder Scrolls Online

Verfügbar bis: 22. August 2021

22. August 2021 Xbox Live Gold nötig? Ja

Ja Genre: Rollenspiel

Darum geht's: The Elder Scrolls Online ist ein MMORPG-Ableger der bekannten Rollenspiel-Reihe The Elder Scrolls, der aber nicht direkt bei dem ursprünglichen Entwickler Bethesda sondern bei seinem Schwesterunternehmen ZeniMax Online Studios entstand. Wie die Einzelspieler-Teile siedelt sich auch TESO im Fantasyszenario auf dem fiktiven Kontinent Tamriel an. Allerdings spielt das Geschehen etwa 1.000 Jahre vor der Handlung des vorangegangenen Teils The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende für Xbox One und Xbox Series X/S:

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

Solltet ihr ein Abo bei PS Plus, Xbox Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass besitzen, könnt ihr wie jedes Wochenende einige Gratis-Spiele genießen. Allerdings gibt es das Abo nicht kostenlos, hier müsst ihr regulär einen monatlichen Betrag zahlen. Ein Klick auf den jeweiligen Link verrät euch, welche Gratis-Titel ihr aktuell spielen könnt.



Habt ihr euer Wochenende schon mit einem Spiel verplant?